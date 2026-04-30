हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया15 साल की नाबालिग का गर्भपात रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना, कहा - 'परिवार की तरफ से कोई डॉक्टर नहीं ले सकता फैसला'

15 साल की नाबालिग का गर्भपात रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना, कहा - 'परिवार की तरफ से कोई डॉक्टर नहीं ले सकता फैसला'

सरकार की तरफ कहा गया कि इस तरह से गर्भपात की कोशिश से यह आशंका है कि लड़की जीवन भर गर्भ धारण न कर सके. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो भी कह रहे हैं, वह लड़की और उसके माता-पिता को समझाइएॉ.

By : निपुण सहगल | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 30 Apr 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग के लगभग 30 सप्ताह के गर्भ के मेडिकल टर्मिनेशन के आदेश में बदलाव से मना कर दिया है. कोर्ट ने 24 अप्रैल को यह आदेश दिया था. 29 अप्रैल को इस बारे में एम्स, दिल्ली की पुनर्विचार याचिका खारिज की थी. अब केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल क्यूरेटिव याचिका पर भी अपने आदेश को बदलने से मना कर दिया है.

डॉक्टर भी आए कोर्ट
सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं. उनके साथ ही एम्स के 2 वरिष्ठ डॉक्टर भी कोर्ट में आए. तीनों ने इसे जच्चा और बच्चा, दोनों के लिए नुकसानदेह बताया. डॉक्टरों ने कहा कि गर्भ के इतना आगे पहुंच जाने के बाद अब बच्चे को बाहर निकालना सही नहीं है. अब निकाला गया तो बच्चा जीवित रहेगा, लेकिन वह लंबे समय तक या संभवतः जीवन भर शारिरिक और मानसिक स्वास्थ्य जटिलताओं का सामना करेगा.

'परिवार से बात कीजिए'
सुप्रीम कोर्ट में यह दलील भी रखी गई कि इस तरह से गर्भपात की कोशिश से यह आशंका है कि लड़की जीवन भर गर्भ धारण न कर सके. इस पर चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, 'आप एक परिवार की तरफ से फैसला नहीं ले सकते. आप जो भी कह रहे हैं, वह लड़की और उसके माता-पिता को समझाइए. अगर वह सहमत न हों, तो हमारे आदेश का पालन करते हुए मेडिकल प्रक्रिया को पूरा कीजिए.'

यह भी पढ़ें:- उत्तर भारत का कोई नास्तिक सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के अधिकार का दावा कैसे कर सकता है? बोला सुप्रीम कोर्ट

दूसरी बेंच ने दिया था मूल आदेश
ध्यान रहे कि 24 अप्रैल को मूल आदेश जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने दिया था. कोर्ट को बताया गया था कि बच्ची 2 बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है. सारी परिस्थितियों को देखते हुए जजों ने कहा था, 'संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार देता है. कोई भी कोर्ट किसी महिला को, खास तौर पर नाबालिग को उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भ जारी रखने को मजबूर नहीं कर सकती.' बेंच ने नाबालिग की मानसिक स्थिति को देखते हुए गर्भ के मेडिकल टर्मिनेशन को अनिवार्य बताया था.

यह भी पढ़ें:- 'यह मामला अग्रिम जमानत के लायक नहीं...', सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की याचिका पर बोले SG तुषार मेहता

'MTP एक्ट को बदले सरकार'
मामले में आपातकालीन स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा. सरकार ने MTP (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी) एक्ट के प्रावधानों की भी चर्चा की. कहा कि एक्ट सिर्फ 24 सप्ताह तक गर्भपात की बात कहता है. बहुत अनिवार्य स्थिति में मेडिकल बोर्ड की सलाह पर 28 सप्ताह तक गर्भपात हो सकता है. इस पर कोर्ट ने कहा, "हम कानून जानते हैं. आपको उसमें बदलाव पर विचार करना चाहिए. 15 साल की बच्ची के सामने पूरा जीवन पड़ा है. उसके बारे में सोचिए."

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 30 Apr 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Pregnancy Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
15 साल की नाबालिग का गर्भपात रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना, कहा - 'परिवार की तरफ से कोई डॉक्टर नहीं ले सकता फैसला'
15 साल की नाबालिग का गर्भपात रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना, कहा - 'परिवार की तरफ से कोई डॉक्टर नहीं ले सकता फैसला'
इंडिया
'मुझे हिरासत में लेकर अपमानित किया जाएगा', सुप्रीम कोर्ट में बोले पवन खेड़ा, SC ने फैसला रखा सुरक्षित
'मुझे हिरासत में लेकर अपमानित किया जाएगा', सुप्रीम कोर्ट में बोले पवन खेड़ा, SC ने फैसला रखा सुरक्षित
इंडिया
'यह मामला अग्रिम जमानत के लायक नहीं...', सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की याचिका पर बोले SG तुषार मेहता
'यह मामला अग्रिम जमानत के लायक नहीं...', सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की याचिका पर बोले SG तुषार मेहता
इंडिया
'न पालें गलतफहमी, मर्जी से 72 घंटे में खत्म किया, वरना हम तो...', ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी
'न पालें गलतफहमी, मर्जी से 72 घंटे में खत्म किया, वरना हम तो...', ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

अभिषेक मल्हान के लिए क्यों इंफ्लुएंसर पारुल सिंह ने बोला ‘Angry Young Man?’
Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Sandeep Chaudhary On Exit Poll: कहां किसकी जीत..किसका सूपड़ा साफ | BJP | TMC | Poll of Polls on ABP
West Bengal Exit Poll 2026: क्या हार रही हैं दीदी ? | PM Vs Mamata | Chanakya Exit Poll
West Bengal Exit Poll 2026: ममता बनर्जी की सत्ता पर संकट? जानिए पूरा गणित | BJP Vs TMC | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में दिखा दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख! गंदी हरकत पर उतरा नेपाल, अब भारत से मांग रहा माफी, जानें पूरा विवाद
पाकिस्तान में दिखा दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख! गंदी हरकत पर उतरा नेपाल, अब भारत से मांग रहा माफी, जानें पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले वाराणसी में PM मोदी ने फाइनल कर दिया इस सीट पर टिकट! पीठ ठोक कर दिया संकेत
यूपी चुनाव से पहले वाराणसी में PM मोदी ने फाइनल कर दिया इस सीट पर टिकट! पीठ ठोक कर दिया संकेत
विश्व
'नहीं जाएंगे पाकिस्तान...', अमेरिका-ईरान पीस टॉक के बीच आखिर ऐसा क्यों बोले डोनाल्ड ट्रंप, दे दिया बड़ा मैसेज
'नहीं जाएंगे पाकिस्तान...', अमेरिका-ईरान पीस टॉक के बीच आखिर ऐसा क्यों बोले डोनाल्ड ट्रंप, दे दिया बड़ा मैसेज
आईपीएल 2026
IPL 2026: गुजरात के घर में जीत की लय जारी रखने उतरेगी आरसीबी, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
IPL 2026: गुजरात के घर में जीत की लय जारी रखने उतरेगी आरसीबी, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
टेलीविजन
संभावना सेठ ने झेला है बहुत दर्द, 4 मिसकैरेज हुआ, एबॉर्शन कराना पड़ा, अब 45 में मां बनेंगी एक्ट्रेस
4 मिसकैरेज, 65 इंजेक्शन और एबॉर्शन का दर्द… संभाना सेठ ने रो-रोकर सुनाया था हाल
एग्रीकल्चर
किसानों के लिए वरदान है इस नदी का पानी! बंजर मिट्टी में भी फूंक देता है जान
किसानों के लिए वरदान है इस नदी का पानी! बंजर मिट्टी में भी फूंक देता है जान
ऑटो
Maruti Suzuki का बड़ा दांव: छोटी कारों, SUVs और EVs में करेगी भारी निवेश, जानें क्या है फ्यूचर प्लान
Maruti Suzuki का बड़ा दांव: छोटी कारों, SUVs और EVs में करेगी भारी निवेश, जानें क्या है फ्यूचर प्लान
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget