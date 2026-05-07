हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार पर 40 साल पहले दायर याचिका की स्वीकार्यता पर SC ने उठाए सवाल

दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार पर 40 साल पहले दायर याचिका की स्वीकार्यता पर SC ने उठाए सवाल

दाऊदी बोहरा समुदाय के वकील ने कहा, 'दाई को 21वें इमाम का प्रतिनिधि माना जाता है, जो खुद ही जीवन से विरक्त हुए माने जाते हैं. दाऊदी बोहरा आस्था की विशेषता यह है कि दाई सर्वोच्च अधिकारी हैं.'

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 07 May 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने दाऊदी बोहरा समुदाय के केंद्रीय बोर्ड की ओर से 40 साल पहले दायर एक जनहित याचिका की स्वीकार्यता पर बुधवार (6 मई, 2026)  को सवाल खड़े किए.  इस याचिका में यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या इस समुदाय का सर्वोच्च धर्माधिकारी अपने किसी भी सदस्य का बहिष्कार कर सकता है और क्या यह संविधान के तहत धार्मिक प्रथा के रूप में संरक्षित है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में नौ-सदस्यीय संविधान बेंच इस समय धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें केरल का सबरीमाला मंदिर मामला भी शामिल है. यह बेंच विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा पर भी विचार कर रही है, जिनमें दाऊदी बोहरा समुदाय भी शामिल है.

बेंच में जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल हैं.

दाऊदी बोहरा समुदाय के केंद्रीय बोर्ड ने 1986 में एक जनहित याचिका दायर कर 1962 के उस फैसले को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें सरदार सैयदना ताहेर सैफुद्दीन साहेब मामले में बम्बई बहिष्कार निवारण अधिनियम 1949 को रद्द कर दिया गया था और समुदाय के किसी भी सदस्य के बहिष्कृत किए जाने को अवैध घोषित किया गया था.

यह भी पढ़ें:- 'क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं? सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से क्यों कही ये बात

संविधान पीठ के वर्ष 1962 के फैसले में कहा गया था, 'दाऊदी बोहरा समुदाय की धार्मिक आस्था और सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि धार्मिक आधार पर उसके धार्मिक प्रमुख द्वारा बहिष्कृत किये जाने की शक्ति का इस्तेमाल उसके धार्मिक मामलों के प्रबंधन का हिस्सा है. इसलिए 1949 का अधिनियम, जो ऐसे बहिष्कार को भी अवैध घोषित करता है, संविधान के अनुच्छेद 26(बी) के तहत समुदाय के अधिकार का उल्लंघन करता है.'

सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने बेंच को बताया कि वह सुधारवादी दाऊदी बोहरा समूह और एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके पिता दिवंगत असगर अली इंजीनियर स्वयं बहिष्कार के शिकार रहे थे और जिनके परिवार ने इसका गंभीर प्रभाव झेला है. रामचंद्रन ने दलील दी कि जैसे पारसी समुदाय में अंतरधार्मिक विवाह करने वाली महिलाओं को धार्मिक आलोचना का सामना करना पड़ता है, वैसे ही दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार मानव गरिमा को सीधे प्रभावित करता है.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख को दाई कहा जाता है, जो शिया मुसलमानों का एक संप्रदाय है. शिया मुसलमानों में दो प्रमुख बोहरा संप्रदाय हैं- दाऊदी बोहरा और सुलेमानी बोहरा. उन्होंने कहा, 'दाई को 21वें इमाम का प्रतिनिधि माना जाता है, जो खुद ही जीवन से विरक्त हुए माने जाते हैं. दाऊदी बोहरा आस्था की विशेषता यह है कि दाई सर्वोच्च अधिकारी हैं.'

यह भी पढ़ें:- बर्खास्त, काले कपड़े और राष्ट्रपति शासन... बंगाल हार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकती है ममता बनर्जी

रामचंद्रन ने यह भी बताया कि बच्चे जब जवानी की दहलीज में प्रवेश करते हैं तो वे सभी मामलों में दाई के प्रति पूर्ण निष्ठा की शपथ लेते हैं. उन्होंने दलील दी कि यह केवल दाऊदी बोहरा समुदाय तक सीमित नहीं है; विभिन्न धर्मों में आस्था की एकता बनाए रखने के लिए अलग-अलग प्रकार के धार्मिक दंड या अनुशासन की व्यवस्था हो सकती है.

रामचंद्रन ने कहा, 'इसलिए मुद्दा केवल धार्मिक अनुशासन थोपने का नहीं है, बल्कि असली सवाल यह है कि दंड कितना अनुपातिक है और उसका मानव गरिमा पर क्या प्रभाव पड़ता है.' इसी दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने पूछा, 'आपकी प्रार्थना क्या है? क्या आप अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करके एक संविधान पीठ के फैसले को रद्द करने की मांग कर रहे हैं?'

उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट को सुसंगत रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोर्ट रातों-रात अपना रंग नहीं बदल सकता. उन्होंने सवाल उठाया कि अनुच्छेद 32 की याचिकाओं को संविधान पीठ के निर्णयों के खिलाफ कैसे स्वीकार किया जा सकता है.

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'हम भी अंततः अपने ऊपर लागू सख्त और कठोर अनुशासन से बंधे हुए हैं. अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका आती है और आप एक संविधान पीठ के फैसले को दरकिनार कर देते हैं, और आप अपना खुद का निर्णय देकर पहले के फैसले को पलट देते हैं.'

उन्होंने यह भी कहा, 'एक दो-न्यायाधीशों की पीठ भी कल ऐसा ही कर सकती है. यह हमारे न्यायालय की कार्यप्रणाली और परंपरा से जुड़ा एक गंभीर विषय है.' रामचंद्रन ने जवाब दिया कि वह इस प्रश्न का पूरी तरह और स्पष्ट रूप से उत्तर देंगे, लेकिन बाद के चरण में. इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'जब तक आप इस मुद्दे को स्पष्ट नहीं करते, हम आपके मामले के गुण-दोष पर कैसे सुनवाई कर सकते हैं? जब तक यह विषय सुलझ नहीं जाता, हम याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते.'

उन्होंने यह भी टिप्पणी की, 'कल हम सबरीमाला मामले में यह कह रहे थे कि उस याचिका को (सुनवाई के लिए) स्वीकार ही क्यों किया गया. आज हम अपना रुख बदलकर यह नहीं कह सकते कि आपकी याचिका क्यों स्वीकार की जानी चाहिए. हम वही नौ न्यायाधीश हैं, (जो सबरीमाला मामले में थे). कल शबरिमला से क्या निष्कर्ष निकला? हमने कहा था कि याचिका को क्यों स्वीकार किया गया. आज हमें क्या कहना चाहिए? दोनों ही अनुच्छेद 32 की याचिकाएं हैं.'

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस गैर-सरकारी संगठन (NGO) ‘इंडियन यंग लॉयर्स’ को कड़ी फटकार लगाई, जिसकी जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत ने शबरिमला मंदिर में सभी आयु की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी. न्यायालय ने एनजीओ की धार्मिक मान्यता और उसकी मंशा पर भी सवाल उठाए.

संविधान पीठ ने यह जानना चाहा था कि 2006 में यह याचिका दायर करने के पीछे एनजीओ का उद्देश्य क्या था और मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे में उसका क्या हित या भूमिका है. हिंदू पुरुष से शादी करने को लेकर धार्मिक बहिष्कार का दंश झेल रही एक पारसी महिला की भी याचिका पर कल बहस हुई थी. उनकी ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने कहा था कि ऐसा करना कानून की दृष्टि से गलत है. मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी.

Published at : 07 May 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Shia Muslim Legal News SUPREME COURT MUSLIMS CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार पर 40 साल पहले दायर याचिका की स्वीकार्यता पर SC ने उठाए सवाल
दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार पर 40 साल पहले दायर याचिका की स्वीकार्यता पर SC ने उठाए सवाल
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
इंडिया
Suvendu Adhikari PA Murder LIVE: शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में बंगाल पुलिस का एक्शन, हिरासत में 3 हिस्ट्रीशीटर, मृतक की मां बोली- दोषियों को फांसी नहीं, बल्कि...
LIVE: शुभेंदु के PA मर्डर केस में पुलिस का एक्शन, हिरासत में 3 हिस्ट्रीशीटर, मृतक की मां बोली- दोषियों को फांसी नहीं...
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ा भारत? अमेरिकी एक्सपर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ा भारत? US एक्सपर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: सम्राट कैबिनेट में Nitish Kumar के करीबियों का पत्ता साफ? |Samrat Chaudhary
Bihar Cabinet Expansion: BJP के इन पुराने चेहरों को फिर मिली कुर्सी?| Samrat Chaudhary
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA की गा​ड़ी के उडे परखच्चे देख दहल जाएगा दिल! | Bengal Result
Basirhat में खूनी संघर्ष! झंडा लगाने पर BJP कार्यकर्ता को मारी गोली | West Bengal Result | Mamata
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA हत्या मामले में TMC का सनसनीखेज सच! | West Bengal Result
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ा भारत? अमेरिकी एक्सपर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ा भारत? US एक्सपर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर...', अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना
'अब दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर...', अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना
इंडिया
चंद्रनाथ रथ की कार रोकी, 10 राउंड फायरिंग, फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल... बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA के मर्डर में अब तक क्या-क्या पता चला?
चंद्रनाथ रथ की कार रोकी, 10 राउंड फायरिंग... बंगाल में शुभेंदु के PA के मर्डर में अब तक क्या-क्या पता चला?
आईपीएल 2026
Shreyas Iyer Statement: टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
साउथ सिनेमा
Spirit Box Office: 'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म?
'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या हासिल कर पाएंगे सबसे बड़ी ओपनिंग ?
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बिहार
Bihar Cabinet Expansion: 6 सवर्ण, 3 अति पिछड़ा, 2 दलित... बिहार में BJP ने साधे जातीय समीकरण, देखें पूरी लिस्ट
6 सवर्ण, 3 अति पिछड़ा, 2 दलित... बिहार में BJP ने साधे जातीय समीकरण, देखें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
Iran Child Viral Video: मौत को हराकर 2 महीने बाद स्कूल पहुंचा ईरान का ये बच्चा, देखते ही गले लग रोए दोस्त
मौत को हराकर 2 महीने बाद स्कूल पहुंचा ईरान का ये बच्चा, देखते ही गले लग रोए दोस्त
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget