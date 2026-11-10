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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: क्या 'पहचान' और 'अधिकार' एक ही चीज हैं? सुप्रीम कोर्ट में 'ट्रांसजेंडर' बहस का पूरा सच

Explained: क्या 'पहचान' और 'अधिकार' एक ही चीज हैं? सुप्रीम कोर्ट में 'ट्रांसजेंडर' बहस का पूरा सच

इस पूरे विवाद को सिर्फ कानूनी चश्मे से देखना गलत होगा. यह लड़ाई समाज में 'महिला' होने का मतलब पर है. क्या यह सिर्फ जैविक शरीर से तय होता है या इसमें जीवन के अनुभव, पहचान और खुद की पहचान भी शामिल है?

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 10 Nov 2026 01:24 PM (IST)
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ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर भारत की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है. इस बार मामला सीधा-सीधा है कि क्या किसी व्यक्ति की 'जेंडर आइडेंटिटी' को कानूनी मान्यता मिलने का मतलब यह भी है कि उसे महिलाओं के हर अधिकार और सुविधा अपने आप मिल जाएगी? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि साल 2026 में सरकार ने ट्रांसजेंडर कानून में जो बड़े बदलाव किए हैं, वे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के घेरे में हैं. अब इस बहस में एक नया पेंच जुड़ गया है, जो सीधे तौर पर NALSA फैसले (2014) और धारा 7 की व्याख्या से जुड़ा है.

आखिर जेंडर आइडेंटिटी पर नया विवाद क्या है और इसका असर किन-किन पर पड़ सकता है...

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NALSA फैसले ने क्या कहा था?

2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. इस फैसले में कोर्ट ने साफ कहा था कि जेंडर आइडेंटिटी एक व्यक्ति का अपना मामला है और इसे सिर्फ जैविक लक्षणों (biological characteristics) से नहीं तय किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी को अपनी पहचान को कानूनी रूप से मान्यता दिलाने के लिए सर्जरी, स्टेरिलाइजेशन या हार्मोनल ट्रीटमेंट जैसी मेडिकल प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के तहत हर व्यक्ति की गरिमा और अपने फैसले के अधिकार पर आधारित था.

इसी फैसले की वजह से 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम बना. इसमें ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी स्वयं-अनुभूत जेंडर पहचान (Self-Perceived Gender Identity) को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान रखा गया. यानी, कानून ने यह सिद्धांत अपना लिया कि 'मैं कौन हूं' तय करने का हक सबसे पहले उस व्यक्ति का खुद का है.

तो फिर अब नया विवाद क्या है?

इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका धारा 7 की है. मूल 2019 कानून की धारा 7 यह तय करती थी कि अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति खुद को 'पुरुष' या 'महिला' के रूप में कानूनी मान्यता दिलाना चाहता है, तो उसे सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी (SRS) कराने का सबूत देना होगा. यह प्रावधान NALSA फैसले के उस सिद्धांत के विपरीत था जो सर्जरी को अनिवार्य नहीं मानता था.

2026 में सरकार ने इस कानून में बड़ा संशोधन किया. 30 मार्च 2026 से लागू हुए इस संशोधन ने पूरे ढांचे को ही बदल दिया:

  • स्वयं-पहचान का अधिकार खत्म: अब किसी व्यक्ति को सिर्फ अपने बयान पर जेंडर पहचान की कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती. इसके लिए अनिवार्य रूप से मेडिकल बोर्ड की जांच और सर्टिफिकेशन से गुजरना होगा.
  • सीमित परिभाषा: 'ट्रांसजेंडर' की परिभाषा को सीमित कर दिया गया, जिससे कई पहचानें बाहर हो गईं.
  • सर्जरी बनी शर्त: धारा 7 के तहत अब भी 'पुरुष' या 'महिला' के रूप में मान्यता के लिए मेडिकल बोर्ड की मंजूरी और सर्जरी का सर्टिफिकेट जरूरी है.

इस संशोधन के खिलाफ पहले से ही कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है. इन याचिकाओं का तर्क है कि यह संशोधन NALSA फैसले के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है और ट्रांसजेंडर लोगों की पहचान को राज्य की मंजूरी पर निर्भर बना देता है.

नई याचिका में 'महिलाओं के अधिकारों' के नाम पर सवाल

वुमेन्स डिक्लेरेशन इंटरनेशनल (WDI) इंडिया नाम की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. यह संस्था खुद को महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली बताती है, लेकिन इसका मुख्य तर्क यह है कि जैविक पुरुष, सर्जरी के जरिए 'महिला' का सर्टिफिकेट हासिल करके उन अधिकारों और सुविधाओं पर दावा कर सकते हैं जो सिर्फ जैविक महिलाओं के लिए बनाई गई हैं.

इस याचिका में कहा गया है कि 'कोई भी मेडिकल या सर्जिकल प्रक्रिया, किसी व्यक्ति के जैविक लिंग, क्रोमोसोम या जेनेटिक्स को नहीं बदल सकती.' याचिका का तर्क है कि अगर कानूनी तौर पर किसी को 'महिला' मान लिया जाए, तो उसे महिलाओं के लिए आरक्षित राजनीतिक सीटें, खेल की कैटेगरी, महिला जेलें और यहां तक कि कुछ आपराधिक कानूनों में मिलने वाली सुरक्षा भी अपने आप मिल जानी चाहिए. यह जैविक महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है.

सुनवाई में क्या हुआ?

28 अक्टूबर 2026 को चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित सिबल ने दलील दी कि ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है. सवाल यह है कि क्या उन अधिकारों का दायरा जैविक महिलाओं के लिए बनाई गई खास सुरक्षा पर हावी हो सकता है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार मुख्य याचिकाओं के बैच पर अपना जवाब तैयार कर रही है और इस याचिका का जवाब भी उसी में शामिल होगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला विधायिका (संसद) के हवाले किया जा सकता है.

सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा, 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, लेकिन जैविक महिला दे सकती है.' वहीं, जस्टिस मोहना ने सुझाव दिया कि ट्रांसजेंडर लोग भी बच्चे पैदा कर सकते हैं.

यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक भी है

सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती है कि वह NALSA फैसले के सिद्धांत और 2026 के संशोधन के बीच तालमेल बैठाए. सुप्रीम कोर्ट बताए कि कानूनी पहचान और उससे मिलने वाले विशेष अधिकारों को अलग-अलग देखा जा सकता है या नहीं. अदालत ने फिलहाल इस याचिका को 2026 के संशोधन को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर यह बहस जारी रहेगी. एक तरफ आत्मनिर्णय और गरिमा का सवाल है, तो दूसरी तरफ जैविक आधार पर मिलने वाली सुरक्षा की चिंता.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 10 Nov 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Transgender Gender Identity NALSA SUPREME COURT CASE TRENDING SUPREME COURT EXPLAINER
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