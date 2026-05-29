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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविनेश फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल्स में शामिल होने की सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति, लेकिन डोप टेस्ट में शामिल न होने पर किए सवाल

विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल्स में शामिल होने की सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति, लेकिन डोप टेस्ट में शामिल न होने पर किए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट से कहा कि हमें समझना होगा कि भारतीय खेल, विश्व खेलों से जुड़े हुए हैं. खिलाड़ी की उपलब्धियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन देश हर बात से पहले है.

By : निपुण सहगल | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 29 May 2026 03:55 PM (IST)
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पहलवान विनेश फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले एशियाई खेलों के चयन ट्रायल्स में हिस्सा ले सकेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट से आए आदेश पर रोक नहीं लगाई है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने विनेश से कई सवाल किए हैं. 1 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी. 

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने खेलों की दुनिया में विनेश की उपलब्धियों की सराहना की, लेकिन उनकी तरफ से अंतरराष्ट्रीय खेल नियमों का पालन न करने पर कड़ा रुख भी अपनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'आपने 14 दिसंबर 2024 को ब्रेक लिया. तब आपने अगस्त 2025 में दोबारा खेलने की बात कही. जुलाई, 2025 में आप मां बनीं और कुश्ती संघ से कहा कि आप जनवरी 2026 में उपलब्ध होंगी. जनवरी 2026 में जब डोपिंग टेस्ट हुआ, तो आपने उसमें हिस्सा नहीं लिया.'

कोर्ट ने कहा, 'आपने बाद में यह स्पष्टीकरण दिया कि आप बतौर विधायक हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही में व्यस्त थीं, लेकिन इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह दलील खारिज कर दी है. हमें समझना होगा कि भारतीय खेल, विश्व खेलों से जुड़े हुए हैं. खिलाड़ी की उपलब्धियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन देश हर बात से पहले है.'

यह भी पढे़ें:- हाई कोर्ट के फैसलों में देरी के समाधान के लिए आगे आया सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई के बाद 3 महीनों में निर्णय समेत दिए कई निर्देश

दो जजों की बेंच ने इस बात को भी नोट किया कि फरवरी, 2026 में एशियन गेम्स के लिए चयन से जुड़ी प्रक्रिया शुरू हो गई थी. उसके लिए चार टूर्नामेंट में भाग लेना था, लेकिन विनेश ने उनमें हिस्सा नहीं किया. उन्होंने मई में सक्रियता दिखाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. हालांकि, ट्रायल के बिल्कुल नजदीक आ जाने को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से मना कर दिया. 

यह भी पढ़ें:- 'PM मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं', NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं पर बोली सरकार

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 29 May 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Vinesh Phogat Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
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