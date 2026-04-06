अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को राज्य में बड़े पैमाने पर सरकारी ठेके दिए जाने की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है. कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पहले प्राथमिक जांच करे. अगर मामला बनता हो तो केस दर्ज करे.

सेव मोन रीजन फेडरेशन नाम की संस्था की याचिका में आरोप लगाया गया था कि पिछले 10-12 सालों में खांडू, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों की कंपनियों को लगभग 1270 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं. जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए 16 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी से जुड़ी कंपनी 'ब्रांड ईगल्स' को करोड़ों रुपये के ठेके मिले. 'फ्रंटियर एसोसिएट्स' नाम की फर्म को भी बड़ी संख्या में परियोजनाएं दी गईं. मुख्यमंत्री इस फर्म से जुड़े रह चुके हैं. याचिकाकर्ता का आरोप था कि सैकड़ों करोड़ रुपये के ठेके चार ऐसी कंपनियों को दिए गए, जिनका संबंध मुख्यमंत्री के परिवार से है.

जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया था. इसके साथ ही कोर्ट ने एक और याचिका पर भी सुनवाई की. उस याचिका में पेमा खांडू से पहले मुख्यमंत्री रहे उनके पिता दोरजी खांडू पर भी अपने परिवार की कंपनियों को बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने के आरोप लगाया गया था. इन याचिकाओं में आरोपों की जांच सीबीआई से करवाने या विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग की गई थी.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार से विस्तृत जवाब लिया था. साथ ही, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से भी रिपोर्ट ली थी. इस साल 18 फरवरी को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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