सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए पति को आदेश दिया है कि वह पत्नी को 50 लाख रुपये की एलिमनी दे. सुनवाई के दौरान पति ने बताया कि वह इस वक्त फ्रीलांस काम कर रहा है और उसकी पत्नी ने भी इतनी रकम की मांग नहीं की है. इस पर जज ने कहा कि यह उनका आदेश है कि वह पत्नी को यह राशि दे.

सुप्रीम कोर्ट पति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जबकि पत्नी हाईकोर्ट और निचली अदालत की ओर से तलाक की अनुमति दिए जाने के बाद दूसरी शादी भी कर चुकी है और पहले पति से उनका एक बच्चा भी है. पति ने कोर्ट में दलील दी कि वह तलाक नहीं लेना चाहते हैं. तब कोर्ट ने कहा कि तलाक के लिए तो आपकी पत्नी ने अपील की थी और किस आधार पर उन्होंने तलाक मांगा. पति ने कोर्ट को बताया कि क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक लिया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, 'आपने पत्नी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के झूठे आरोप लगाए हैं, जिन्हें आप साबित भी नहीं कर सके. तो यह खुद ही तलाक का आधार है. आपकी पत्नी ने एलिमनी की मांग नहीं की है?' तो पति ने कहा कि पत्नी की तरफ एलिमनी की मांग नहीं की गई है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि तब तो याचिकाकर्ता को खुश होना चाहिए.

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Supreme Court hears a matrimonial case:



Husband: I don’t want a divorce.



Court: divorce is filed by wife? On what grounds?



Husband: cruelty and desertion.



Court: false charge of adultery, you could not prove, that itself is ground for divorce. Wife is not asking for… pic.twitter.com/sElDOT7P5K — Bar and Bench (@barandbench) April 24, 2026

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिस पर पति ने कहा कि अब वह फ्रीलांसर हैं. तो जज ने कहा, 'जैसे ही तलाक का मामला शुरू होता है हर कोई बेरोजगार हो जाता है. पत्नी भी रिजाइन कर चुकी हैं, फिर पति कहेगा कि मैंने नौकरी छोड़ दी, पत्नी की शिकायत पर उसको घर से निकाल दिया गया, या और कुछ और अब आप फ्रीलांसर बन गए हैं.'

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पत्नी ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत ने तलाक की अनुमति दे दी थी और हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली. कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वह पत्नी को एकमुश्त के तौर पर 50 लाख रुपये एलिमनी दे, जिस पर पति ने कहा कि पत्नी ने तो ऐसी कोई डिमांड की ही नहीं है. कोर्ट ने उनसे कहा कि एलिमनी देने का आदेश कोर्ट उन्हें दे रहा है. इसके बाद पति ने बच्चे की कस्टडी का मुद्दा उठाया और कहा कि मध्यस्ता के जरिए बच्चे की कस्टडी का रास्ता निकाला जा सकता है. हालांकि, कोर्ट ने उनकी यह मांग खारिज कर दी.