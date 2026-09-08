शिक्षकों की नियुक्ति पर CJI की सख्त टिप्पणी, 'बिना योग्यता वाले...'

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बड़ा अंतरिम आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि तय वैधानिक योग्यता पूरी किए बिना किसी शिक्षक या ट्यूटर को स्कूल या कॉलेज में नियुक्त नहीं किया जा सकता, न ही उन्हें सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा सकता है.

चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की बेंच ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति में आरटीई एक्ट, एनसीटीई एक्ट और यूजीसी एक्ट के तहत तय योग्यता का पालन करना जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलना संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार है. ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता.

असम सरकार की योजना पर सवाल

मामला असम सरकार की उस योजना से जुड़ा है, जिसमें निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल करने का प्रावधान किया गया है. याचिकाकर्ता राजेश चौहान ने इस योजना को चुनौती देते हुए कहा है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बिना निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतियोगी भर्ती प्रक्रिया के सीधे सरकारी सेवा में शामिल करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है.

CJI की कड़ी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने सवाल उठाया कि “बिना योग्यता वाले लोगों को शिक्षक क्यों नियुक्त किया जा रहा है?” याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि जिन लोगों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन्हें ‘ट्यूटर’ कहकर मामले का स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है. इस पर चीफ जस्टिस ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

इसके बाद कोर्ट ने असम सरकार और उसके शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह RTE, NCTE और UGC के तहत निर्धारित वैधानिक योग्यता पूरी नहीं करने वाले किसी भी शिक्षक या ट्यूटर को नियुक्त न करे. ऐसे लोगों को सरकारी सेवा में समायोजित भी न किया जाए. हालांकि, यह आदेश असम के मामले में आया है, लेकिन इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा जहां असम जैसी व्यवस्था चल रही है.