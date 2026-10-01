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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! TMC के खातों के मामले पर अहम टिप्पणी

ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! TMC के खातों के मामले पर अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों से जुड़े मामले पर अहम प्रतिक्रिया दी है. टीएमसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 01 Oct 2026 12:28 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है. अदालत ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को टीएमसी के चार बैंक खातों को चलाने के मामले पर अहम टिप्पणी की. कोर्ट ने TMC के 4 बैंक खातों को चलाने की अनुमति देने पर सुनवाई से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी उसे इस बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं लगती. 

सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा, 'बड़ा सवाल यह भी है कि इन खातों को चलाने का अधिकार किसके पास है.'  कोर्ट का इशारा इस ओर था कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले पर चुनाव आयोग का फैसला आना बाकी है.

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ईडी ने क्यों दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस

पार्टी के बैंक खातों से एक एविएशन कंपनी को पैसे ट्रांसफर किए जाने के मामले में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया है. इसी वजह से उसके बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं. हालांकि, हाई कोर्ट ने रोजमर्रा के कामकाज के लिए पार्टी को एक अकाउंट से कुछ रकम निकालने की अनुमति दे रखी है.

बंगाल चुनाव के बाद टूटी टीएमसी

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह और नाम दोनों ही फ्रीज कर दिए हैं. आयोग ने ममता बनर्जी के गुट को नया नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया है. वहीं दूसरी ओर ऋतब्रत बनर्जी के गुट की पार्टी को भी नया नाम मिल गया है.

बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में शुरू हुए विवाद के बाद ही मामला बढ़ा और टीएमसी के बैंक खातों का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा है. टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फैसला लेने के लिए 4 महीने का समय दिया था. 

यह भी पढ़ें : 'किसने दिया आदेश...', फॉर्म 6 को लेकर भड़के राहुल गांधी, EC से पूछा सवाल

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 01 Oct 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
TMC Breaking News Abp News SUPREME COURT MAMATA BANERJEE
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