विधानसभा की शक्तियों-अभिव्यक्ति की आजादी पर सुनवाई नहीं, SC ने बंद किया 20 साल पुराना केस

विधानसभा की विशेषाधिकार हनन शक्ति क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती है? इस अहम संवैधानिक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने फिलहाल सुनवाई न करने का फैसला लिया है. 20 साल से भी ज़्यादा पुराने इस केस को बंद करते हुए कोर्ट ने कहा कि जिस वजह से इस सुनवाई का फैसला लिया गया था, वह वजह पहले ही समाप्त हो चुकी है.

मामला 2003 में ‘द हिंदू’ के तत्कालीन संपादक एन रवि समेत कुछ पत्रकारों को तमिलनाडु विधानसभा की तरफ से 15 दिन जेल की सजा दिए जाने से जुड़ा है. विधानसभा से सजा मिलने के बाद पत्रकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. तब कोर्ट ने विधानसभा के आदेश पर रोक लगा दी थी. अब कोर्ट को यह जानकारी दी गई है कि विधानसभा ने विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव और सजा को 2004 में ही वापस ले लिया था. ऐसे में अब इस मामले में कोई विवाद बाकी नहीं है.

जयललिता की सरकार की आलोचना पर जेल

तमिलनाडु विधानसभा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता की सरकार की आलोचना वाली रिपोर्टिंग और ‘Rising Intolerance’ नाम के संपादकीय को लेकर ‘द हिंदू’ के 5 वरिष्ठ पत्रकारों और ‘मुरासोली’ के संपादक को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई थी. पत्रकारों ने इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट पर रोक लगा दी थी.

पत्रकारों के खिलाफ पारित प्रस्ताव पर फैसला

मामले में संविधान के अनुच्छेद 194(3) के तहत विधानसभा के विशेषाधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े अहम सवाल उठे थे. इसी वजह से इसे पहले 5 जजों और बाद में 7 जजों की संविधान बेंच को भेजा गया था. सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया कि तमिलनाडु विधानसभा ने 2004 में ही पत्रकारों के खिलाफ पारित प्रस्ताव और सजा वापस ले ली थी.

चीफ जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने क्या कहा?

चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने कहा कि मूल विवाद खत्म हो चुका है. ऐसे में मामले से जुड़े संवैधानिक सवालों पर फैसला देना सिर्फ एक किताबी कवायद रह गया है. बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों पर समय देने के बजाय वास्तविक और जीवंत विवादों की सुनवाई को प्राथमिकता देना बेहतर होगा. इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले को व्यर्थ मानते हुए उसका निपटारा कर दिया. हालांकि, बेंच ने साफ किया है कि इससे जुड़े संवैधानिक सवालों को बंद नहीं किया गया है. अगर भविष्य में कोई विवाद सामने आता है, तो इन सवालों पर विचार होगा.