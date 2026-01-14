हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और CJI को नहीं मिली कोई शिकायत

मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और CJI को नहीं मिली कोई शिकायत

वकील ने जवाब दिया, 'हमारा जवाब यह है कि जिस प्रारूप में जानकारी मांगी गई है, उसमें जानकारी नहीं रखी जाती है. हम इस जानकारी को सुप्रीम कोर्ट की पंजी में नहीं रखते हैं.'

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 14 Jan 2026 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने दिल्ली हाईकोर्ट को अवगत कराया कि उसे मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ न तो भ्रष्टाचार या अनुचित आचरण के आरोपों से संबंधित कोई शिकायत की जानकारी है, न ही उसे या भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है.

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से यह बयान जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव के समक्ष दिया गया, जो सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रहे थे. जस्टिस कौरव ने सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन की ओर से पेश वकील से केवल यह पूछा कि क्या उन्हें पूर्व जज के खिलाफ कोई शिकायत मिली है या नहीं.

वकील ने जवाब दिया, 'हमारा जवाब यह है कि जिस प्रारूप में जानकारी मांगी गई है, उसमें जानकारी नहीं रखी जाती है. हम इस जानकारी को सुप्रीम कोर्ट की पंजी में नहीं रखते हैं.' अदालत ने पाया कि 'कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला' है, लिहाजा पक्षों को अपने लिखित उत्तर दाखिल करने के लिए कहा गया और मामले की सुनवाई एक अप्रैल को सूचीबद्ध कर दी गई.

सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दायर कर याचिकाकर्ता सौरभ दास द्वारा यह सूचना मांगी थी कि 'क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम और/या सुप्रीम कोर्ट को (मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.) राजा के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय भ्रष्टाचार और/या किसी अनुचित आचरण के आरोप से संबंधित पत्र, अभ्यावेदन या अन्य माध्यमों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है.'

अपनी आरटीआई आवेदन में दास ने इस तरह की शिकायतों की कुल संख्या के साथ-साथ उनपर की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी थी. उनकी याचिका में बताया गया कि सीपीआईओ के जवाब में कहा गया है कि जानकारी उस तरीके से नहीं रखी जाती है, जैसी मांगी गई है.

याचिका में यह तर्क दिया गया है कि सूचना देने से इनकार करना त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि आरटीआई आवेदन में केवल 'हां या ना' का प्रश्न पूछा गया था, जिसके लिए किसी विशेष प्रारूप में ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण या रखरखाव की आवश्यकता नहीं थी.

 

यह भी पढ़ें:-
सुप्रीम कोर्ट ने महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी आद्या तिवारी को जमानत दी

Published at : 14 Jan 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT Madaras High Court CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
महाराष्ट्र
Maharashtra Municipal Election: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
इंडिया
Exclusive: 'हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी आजादी', लश्कर कमांडर ने भड़काया, भारत पर बड़े हमले की तैयारी में PAK!
'हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी आजादी', लश्कर कमांडर ने भड़काया, भारत पर हमले की तैयारी में PAK!
बॉलीवुड
जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

2026 में Silver की तेजी | Motilal Oswal और ICICI Direct की Expert Analysis | Paisa Live
ED-Mamata की लड़ाई का आज HighCourt में क्या होगा अंजाम ? । Mamata Banerjee । TMC । Bengal News
Border पर पाकिस्तान ने फिर उठाया सिर, Indian Army ने कुचल दिया सिर । Pakistani Drone
ईरान में प्रदर्शनकारियों को मिला Trump का साथ, तेजी से बढ़ रहा मौत का आंकड़ा | Iran Protest
Volatile Market में SIP Stop | जानिए क्यों Flexi Cap Funds में टूट पड़ा Investors का पैसा |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
महाराष्ट्र
Maharashtra Municipal Election: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
इंडिया
Exclusive: 'हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी आजादी', लश्कर कमांडर ने भड़काया, भारत पर बड़े हमले की तैयारी में PAK!
'हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी आजादी', लश्कर कमांडर ने भड़काया, भारत पर हमले की तैयारी में PAK!
बॉलीवुड
जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
क्रिकेट
क्या दूसरे देशों से खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सच में नहीं मिल रहा भारत का वीजा? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
क्या दूसरे देशों से खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सच में नहीं मिल रहा भारत का वीजा? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
हरियाणा
हरियाणा में अब 'हरिजन' और 'गिरिजन' शब्द का नहीं होगा इस्तेमाल, सरकार का आदेश
हरियाणा में अब 'हरिजन' और 'गिरिजन' शब्द का नहीं होगा इस्तेमाल, सरकार का आदेश
जनरल नॉलेज
न दिल्ली, न यूपी-बिहार, महिला सुरक्षा के मामले में इसे मिला सबसे महफूज शहर का तमगा
न दिल्ली, न यूपी-बिहार, महिला सुरक्षा के मामले में इसे मिला सबसे महफूज शहर का तमगा
हेल्थ
Fatty Liver Disease: पेट का भारीपन या मामूली थकान? नजरअंदाज न करें, जानिए फैटी लिवर की शुरुआती चेतावनी
पेट का भारीपन या मामूली थकान? नजरअंदाज न करें, जानिए फैटी लिवर की शुरुआती चेतावनी
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Embed widget