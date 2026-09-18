गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET पेपर लीक पर SC सख्त, जज बोले- 'करेंगे NTA ऑफिस का दौरा, देखा जाएगा कि...'

NEET पेपर लीक पर SC सख्त, जज बोले- 'करेंगे NTA ऑफिस का दौरा, देखा जाएगा कि...'

नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि वह एनटीए ऑफिस का दौरा कर सकती है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 18 Sep 2026 01:26 PM (IST)
Preferred Sources

नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की तैयारियों को लेकर अहम टिप्पणी की है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि वह एनटीए के कार्यालय का दौरा कर सकती है. इस दौरान यह देखा जाएगा कि परीक्षा के आयोजन के लिए तैयार किया गया सिस्टम जमीन पर किस तरह काम कर रहा है और परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं या नहीं.

एनटीए ऑफिस जाकर व्यवस्था देख सकती है पीठ

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि एनटीए कार्यालय का दौरा कर परीक्षा प्रणाली से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा सकता है. इस दौरान परीक्षा के आयोजन के लिए बनाए गए सिस्टम की वास्तविक स्थिति देखी जाएगी. साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि परीक्षा कराने के लिए एनटीए के पास पर्याप्त स्टाफ और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं मौजूद हैं या नहीं.

हाई-पावर्ड कमेटी की सिफारिशों पर अमल जरूरी

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाई-पावर्ड कमेटी की सिफारिशें केवल रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इन सिफारिशों को वास्तविक रूप से लागू किया जाना चाहिए, ताकि परीक्षा प्रणाली में जरूरी सुधार जमीन पर दिखाई दें.

वेबसाइट पर देनी होगी सुधार की जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को अपने कामकाज और परीक्षा प्रणाली में किए जा रहे सुधारों की प्रगति की जानकारी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है. इससे आम लोग भी देख सकेंगे कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उन पर कितना अमल हुआ है. कोर्ट के इन निर्देशों का मकसद परीक्षा प्रणाली को अधिक व्यवस्थित और भरोसेमंद बनाना तथा हाई-पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है.

यह भी पढ़िएः 'सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर...', अमित शाह ने यूं दी PM मोदी को जन्मदिन की बधाई

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लिखते-पढ़ते नहीं हैं', TMC पर राहुल गांधी की पोस्ट को लेकर BJP का पलटवार
'लिखते-पढ़ते नहीं हैं', TMC पर राहुल गांधी की पोस्ट को लेकर BJP का पलटवार
इंडिया
गुमनाम शिकायतों पर गुस्से में SC, कहा- 'ऐसी हरकतें हमें पीछे नहीं हटा सकतीं'
गुमनाम शिकायतों पर गुस्से में SC, कहा- 'ऐसी हरकतें हमें पीछे नहीं हटा सकतीं'
इंडिया
भारत को मिलने जा रहे LCA Mk-1A, आ गई तारीख, पावर देख थर-थर कांपेगा PAK
भारत को मिलने जा रहे LCA Mk-1A, आ गई तारीख, पावर देख थर-थर कांपेगा PAK
इंडिया
PM मोदी के इस मिशन में शामिल होगा न्यूजीलैंड, बर्थडे पर बोला- 'हम भी उनके...'
PM मोदी के इस मिशन में शामिल होगा न्यूजीलैंड, बर्थडे पर बोला- 'हम भी उनके...'
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत को मिलने जा रहे LCA Mk-1A, आ गई तारीख, पावर देख थर-थर कांपेगा PAK
भारत को मिलने जा रहे LCA Mk-1A, आ गई तारीख, पावर देख थर-थर कांपेगा PAK
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव के बीच NSUI कैंडिडेट विजय शंकर मीणा का दावा- परिवार को उठा लिया
DUSU चुनाव के बीच NSUI कैंडिडेट विजय शंकर मीणा का दावा- परिवार को उठा लिया
इंडिया
ट्रंप करने जा रहे हैं इस डॉक्यूमेंट पर साइन, भारत के लिए होगा बड़ा नुकसान!
ट्रंप करने जा रहे हैं इस डॉक्यूमेंट पर साइन, भारत के लिए होगा बड़ा नुकसान!
ओटीटी
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'इरुमुडी' OTT पर 5 भाषाओं में हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर 'इरुमुडी' हुई ओटीटी पर रिलीज, जानें- कहां देखें
क्रिकेट
एशियन गेम्स में अलग जर्सी पहनकर क्यों खेल रही है भारतीय क्रिकेट टीम? जानें नियम
एशियन गेम्स में अलग जर्सी पहनकर क्यों खेल रही है भारतीय क्रिकेट टीम? जानें नियम
विश्व
भारत को आंख दिखा रहा बांग्लादेश, अब रख दी बड़ी शर्त, बोला- 'रिश्ते सुधारने हैं तो...'
भारत को आंख दिखा रहा बांग्लादेश, अब रख दी बड़ी शर्त, बोला- 'रिश्ते सुधारने हैं तो...'
बिहार
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
ट्रेंडिंग
चोरी ऊपर से सीना जोरी...रेलवे की चादर चुराते पकड़ी गई दीदी, दिखाने लगीं रौबी
चोरी ऊपर से सीना जोरी...रेलवे की चादर चुराते पकड़ी गई दीदी, दिखाने लगीं रौबी
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget