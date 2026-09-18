NEET पेपर लीक पर SC सख्त, जज बोले- 'करेंगे NTA ऑफिस का दौरा, देखा जाएगा कि...'

नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की तैयारियों को लेकर अहम टिप्पणी की है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि वह एनटीए के कार्यालय का दौरा कर सकती है. इस दौरान यह देखा जाएगा कि परीक्षा के आयोजन के लिए तैयार किया गया सिस्टम जमीन पर किस तरह काम कर रहा है और परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं या नहीं.

एनटीए ऑफिस जाकर व्यवस्था देख सकती है पीठ

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि एनटीए कार्यालय का दौरा कर परीक्षा प्रणाली से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा सकता है. इस दौरान परीक्षा के आयोजन के लिए बनाए गए सिस्टम की वास्तविक स्थिति देखी जाएगी. साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि परीक्षा कराने के लिए एनटीए के पास पर्याप्त स्टाफ और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं मौजूद हैं या नहीं.

हाई-पावर्ड कमेटी की सिफारिशों पर अमल जरूरी

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाई-पावर्ड कमेटी की सिफारिशें केवल रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इन सिफारिशों को वास्तविक रूप से लागू किया जाना चाहिए, ताकि परीक्षा प्रणाली में जरूरी सुधार जमीन पर दिखाई दें.

वेबसाइट पर देनी होगी सुधार की जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को अपने कामकाज और परीक्षा प्रणाली में किए जा रहे सुधारों की प्रगति की जानकारी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है. इससे आम लोग भी देख सकेंगे कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उन पर कितना अमल हुआ है. कोर्ट के इन निर्देशों का मकसद परीक्षा प्रणाली को अधिक व्यवस्थित और भरोसेमंद बनाना तथा हाई-पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है.

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