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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस पर आरोप, CJI बोले - 'तय प्रक्रिया के तहत...'

राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस पर आरोप, CJI बोले - 'तय प्रक्रिया के तहत...'

राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता की ओर से लगाए गए आरोपों पर CJI सूर्य कांत ने कहा कि जस्टिस मेहता के पत्रों पर संज्ञान लिया है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 27 Aug 2026 10:09 AM (IST)
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राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को लेकर उठे विवाद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता की ओर से भेजे गए पत्रों पर संज्ञान लिया गया है. मामला एक कार्यरत जज से जुड़ा है, इसलिए ऐसे मामलों में तय संस्थागत प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. संबंधित सभी तथ्यों और दोनों पक्षों की बात पर विचार करने के बाद ही आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जाएगा.

जस्टिस मेहता के पत्रों पर CJI ने लिया संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि CJI सूर्य कांत और कॉलेजियम के अन्य सदस्य विभिन्न हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया पर पहले से काम कर रहे हैं. इसी दौरान राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता की ओर से भेजे गए पत्रों पर भी CJI ने संज्ञान लिया है.

जस्टिस मेहता ने लगाए हैं गंभीर आरोप

जस्टिस संदीप मेहता ने CJI को तीन पत्र भेजे हैं. इनमें उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. जस्टिस मेहता ने उनके आचरण को पक्षपातपूर्ण और न्यायपालिका की गरिमा के विपरीत बताया है. उन्होंने आग्रह किया है कि जस्टिस शर्मा का राजस्थान से बाहर तबादला किया जाए. साथ ही उनकी जगह किसी दूसरे हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज को राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की मांग की गई है.

सिर्फ आरोपों के आधार पर दोषी नहीं मान सकते

इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि मामले पर सार्वजनिक रूप से फैसला या बहस नहीं की जा सकती. किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित जज को अपनी बात रखने का पूरा और निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए.

CJI ने स्पष्ट किया कि केवल आरोप लगाए जाने के आधार पर किसी जज को दोषी नहीं माना जा सकता. मामले में सभी तथ्यों और संबंधित पक्षों के जवाब को ध्यान में रखना जरूरी है.

दोनों पक्षों की सामग्री पर होगा विचार

CJI के निर्देश पर जारी प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि मामले की जांच संस्थागत स्तर पर की जा रही है. अंतिम फैसला लेते समय जस्टिस मेहता की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्री के साथ-साथ जस्टिस शर्मा के जवाब पर भी विचार किया जाएगा.

कार्यवाहक चीफ जस्टिस के तबादले या किसी अन्य प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर फैसला सभी संबंधित सामग्री की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं 

CJI सूर्य कांत ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट मीडिया में चल रही खबरों, दावों या सार्वजनिक बहस के आधार पर किसी जज के खिलाफ शिकायत पर फैसला नहीं कर सकता. ऐसे मामलों में तय संस्थागत प्रक्रिया और निष्पक्ष जांच को ही आधार बनाया जाएगा.

उन्होंने संकेत दिया कि मामले में जल्दबाजी के बजाय निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और संबंधित जज को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाएगा.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 27 Aug 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Rajasthan High Court CJI Surya Kant Sanjeev Prakash Sharma
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