CJP प्रोटेस्ट: मेट्रो-रोड बाधित करने की शिकायत पर SC का नोटिस, 2 दिन में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. 10 अक्टूबर को सीजेपी का प्रदर्शन रोकने के लिए की गई कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई की. सुनवाई के अंत मे कोर्ट ने कुछ अंतरिम निर्देश भी दिए.

अवमानना याचिका पर नोटिस

जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी किया है. इस याचिका में कहा गया था कि 9 अक्टूबर को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद किए गए, नई दिल्ली और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन को बंद किया गया और बैरिकेड लगा कर ट्रैफिक बाधित किया गया. ट्रैफिक में बदलाव के बारे में लोगों को सही तरीके से जानकारी भी नहीं दी गई.

अवैध हिरासत के दावे को सरकार ने बताया गलत

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए एक हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका) भी लगी थी. वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी की इस याचिका में कहा गया था कि 4 पूर्व मुख्यमंत्रियो, कई बड़े नेताओं समेत 7000 लोगों को दिल्ली में अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया. इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लगभग दोपहर 2 बजे लोगों को हिरासत में लिया गया था. उन्हें शाम 6 बजे छोड़ दिया गया. इसलिए अब इस याचिका का कोई अर्थ नहीं है.

मेट्रो पूरी तरह चली : सॉलिसिटर जनरल

मेट्रो पर रोक का जवाब देते हुए मेहता ने कहा कि 10 अक्टूबर को मेट्रो ट्रेनें पूरी तरह से चली हैं. कुल 303 स्टेशनों में से सिर्फ 45 स्टेशनों पर ही एंट्री-एग्जिट को रोका गया था. कल रात 10 बजे से सभी स्टेशन खुल चुके हैं. सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बताया कि मेट्रो, रेलवे और इंटरनेट चालू हैं.

'वकीलों-पत्रकारों को काम से न रोकें'

याचिकाकर्ताओं ने वकीलों और पत्रकारों को भी हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी. वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि हिरासत में लूट जीते अपने क्लाइंट से मिलने गए एक वकील से संजय कॉलोनी थाने में मारपीट की गई. इस पर तुषार मेहता ने कहा कि वकीलों, पत्रकारों और दूसरे प्रोफेशनल्स को उनके व्यावसायिक काम से नहीं रोका जाएगा. जजों ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए आदेश में दर्ज किया.

याचिकाकर्ताओं के लिए के के वेणुगोपाल, कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायण, अरुंधति काटजू जैसे कई वरिष्ठ वकीलों ने भी दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का हनन किया गया है. एक बड़े इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई. इन इलाकों के अलावा उन जगहों पर भी लोगों को पकड़ा गया जहां धारा 163 लागू नहीं थी.

कोर्ट के बाहर से 163 हटी

कई वकीलों ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक के बाहर धारा 163 लगा दी गई है. कोर्ट के बाहर बैरिकेड भी लगे हैं. यह न्याय तक लोगों की पहुंच को बाधित करने वाली बात है. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि सभी इलाकों में बैरिकेडिंग की समीक्षा हो. सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट के पास से धारा 163 हटा ली जाए.

जज की वकीलों को नसीहत

इस दौरान जस्टिस वी मोहना ने वकीलों को नसीहत देते हुए कहा, "अगर आप लोग जनहित के प्रति चिंतित हैं, तो आपको यह वचन देना चाहिए कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे. आप कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं करेंगे." जस्टिस मोहना की टिप्पणी को इस बात से जोड़ कर देखा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कई वकीलों को भी हिरासत में लिया गया था. अब कोर्ट के बाहर से धारा 163 हट जाने के बाद उकसाने वाली कार्रवाई से बचें.

'इंटरनेट बाधित न करें'

कोर्ट ने इंटरनेट के बारे में भी सवाल किया. इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में रात 10 बजे से ही इंटरनेट बहाल कर दिया गया था. कोर्ट ने इसे बनाए रखने का निर्देश दिया. हालांकि, जजों ने साफ किया कि कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी आदेश देने पर उसकी कोई रोक नहीं है. मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 13 अक्टूबर को होगी.