नाबालिगों को ऑर्केस्ट्रा, डांस ट्रूप, नौटंकी, मसाज पार्लर जैसी गतिविधियों से दूर रखने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. याचिका में उठाए गए विषय को गंभीर बताते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है. याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र सरकार को चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस बारे में नियम बनाने के लिए कहे.

याचिकाकर्ता 'जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन अलायंस' की तरफ से वरिष्ठ वकील एच एस फुल्का पेश हुए. हालांकि, उन्हें बहुत लंबी जिरह की जरूरत नहीं पड़ी. चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने स्वीकार किया कि यह एक गंभीर विषय है जिस पर सुनवाई होनी चाहिए.

याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार 'चाइल्ड लेबर एक्ट, 1986' की धारा 4 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे. ऑर्केस्ट्रा, डांस ट्रूप, नौटंकी, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून जैसी गतिविधियों को कानून के पार्ट-A की लिस्ट में शामिल किया जाए. इस लिस्ट में शामिल कामों में बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध होता है. फिलहाल इनमें से कई क्षेत्र पार्ट-B में हैं. इसमें शर्तों के साथ बाल श्रम को मंजूरी मिलती है.

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याचिका में कहा गया है कि मौजूदा कानूनी कमियों के कारण इन क्षेत्रों में बच्चों के शोषण, मानव तस्करी और यौन उत्पीड़न का खतरा बहुत अधिक है. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध भी किया है कि कोर्ट प्रतिबंधित कामों से छुड़ाए गए बच्चों की तरफ ध्यान दे. वह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) को ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रोटोकॉल (SOP) बनाने का निर्देश दे.

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