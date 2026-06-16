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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआधार के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, याचिकाकर्ता की दलील : यह सिर्फ पहचान का दस्तावेज, उम्र या नागरिकता का सबूत नहीं'

आधार के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, याचिकाकर्ता की दलील : यह सिर्फ पहचान का दस्तावेज, उम्र या नागरिकता का सबूत नहीं'

याचिकाकर्ता ने कहा कि आधार नागरिकता, जन्म तिथि और निवास का प्रमाण नहीं है. फिर भी स्कूल एडमिशन, बैंक खाता खोलने जैसी जगह इसे नागरिकता, निवास स्थान और जन्म तिथि के प्रमाण की तरह स्वीकार किया जा रहा है.

Reported By : निपुण सहगल |  Edited By: नीलम राजपूत |  Updated at : 16 Jun 2026 12:49 PM (IST)
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आधार कार्ड को सिर्फ व्यक्ति की पहचान के लिए इस्तेमाल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है. याचिका में आधार कार्ड के दुरुपयोग को गंभीर विषय बताते हुए कोर्ट से दखल की मांग की गई थी.

वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि कानूनन आधार कार्ड को सिर्फ पहचान का प्रमाण माना गया है. यह नागरिकता, जन्म तिथि और निवास का प्रमाण नहीं है. फिर भी स्कूल एडमिशन, बैंक खाता खोलने जैसी तमाम बातों में इसे नागरिकता, निवास स्थान और जन्म तिथि के प्रमाण की तरह स्वीकार किया जा रहा है.

याचिकाकर्ता ने कहा है कि नए वोटर के रजिस्ट्रेशन में भी आधार कार्ड को एक मान्य दस्तावेज की तरह लिया जाता है. लोग किसी जगह पर 6 महीने से रहने का दावा कर के आसानी से आधार कार्ड बनवा लेते हैं और उसी की बुनियाद पर खुद को मतदाता के रूप में रजिस्टर भी करवा लेते हैं. आधार कार्ड हासिल करना इतना सरल है कि यह पार्षद या ग्राम प्रधान की चिट्ठी या किराया एग्रीमेंट के चलते भी बन जाता है. सिर्फ उसे देखकर किसी को देश में मतदान का अधिकार दे देना गलत है.

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चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने याचिकाकर्ता की संक्षिप्त दलीलों के बाद ही मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. इस दौरान चीफ जस्टिस ने अश्विनी उपाध्याय को ध्यान दिलाया कि उन्होंने आधार कार्ड के दुरुपयोग को लेकर कुछ याचिकाएं पहले भी दाखिल कर रखी हैं. उन्होंने कहा, 'हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इस मामले को दूसरी याचिकाओं के साथ सुना जा सकता है या इसकी अलग से सुनवाई जरूरी है.'

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 16 Jun 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Adhaar Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
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