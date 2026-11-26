हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक अभ्यास नहीं मानने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के इस फैसले को बाध्यकारी नजीर (प्रेसिडेंट) नहीं माना जाएगा. साथ ही याचिका को कर्नाटक के हिजाब विवाद से जुड़े लंबित मामले के साथ संबद्ध कर दिया है. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने 20 नवंबर को यह आदेश दिया.

यह याचिका मुस्लिम महिलाओं के संगठन मुस्लिम वुमेन्स स्टडी सर्किल ने दाखिल की है. इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 अगस्त 2026 के फैसले को चुनौती दी गई है. मामला प्रयागराज के अटाला क्षेत्र स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल का है, जहां छात्रा सुकैना रिजवी को निर्धारित स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की जिद के कारण कक्षा 11वीं में दाखिला नहीं दिया गया था.

हाईकोर्ट ने क्या कहा था?

इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने छात्रा की याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. साथ ही अदालत ने कहा था कि यदि किसी शिक्षण संस्थान का ड्रेस कोड समान, वास्तविक, गैर-भेदभावपूर्ण और अनुशासन तथा संस्थागत पहचान बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है, तो कोई छात्र उसमें अपनी ओर से अतिरिक्त कपड़ा शामिल करने की मांग नहीं कर सकता.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट की 2022 की पूर्ण पीठ के निर्णय का भी हवाला दिया था. उस फैसले में शैक्षणिक संस्थानों के यूनिफॉर्म तय करने के अधिकार को बरकरार रखा गया था.

याचिका में धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(a), 21 और 25 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा तक पहुंच प्रभावित होती है.

याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि हिजाब पहनने का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में आता है. इसमें सवाल उठाया गया है कि मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जबकि सिख समुदाय की पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीकों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है.

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के शिरूर मठ और बिजो इमैनुएल मामलों में दिए गए फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने व्यक्ति की अंतरात्मा और धार्मिक आस्था से जुड़े अधिकारों पर पर्याप्त विचार नहीं किया.

कुरान की आयतों का दिया हवाला

याचिका में कहा गया है कि हिजाब पहनने की प्रथा कुरान में दिए गए निर्देशों पर आधारित है. इसके लिए सूरह अन-नूर की आयत 31 और सूरह अल-अहजाब की आयत 59 का हवाला दिया गया है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन आयतों में मुस्लिम महिलाओं को पर्दा करने का निर्देश दिया गया है. समुदाय के कुछ लोगों द्वारा इस प्रथा का पालन नहीं करने से यह तय नहीं किया जा सकता कि यह धर्म के लिए अनिवार्य है या नहीं.

याचिका में अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के एम. सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास फैसले का भी उल्लेख किया गया है. इसमें कहा गया है कि संवैधानिक अदालतों को धार्मिक मान्यताओं की अलग-अलग व्याख्याओं के बीच खुद फैसला करने से बचना चाहिए और श्रद्धालु की आस्था तथा विश्वास को महत्व देना चाहिए.

सबरीमाला मामले का भी किया उल्लेख

याचिकाकर्ता ने अनिवार्य धार्मिक प्रथा की कसौटी पर भी सवाल उठाए हैं. उसका कहना है कि इस कसौटी की वैधता पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है. ऐसे में हाईकोर्ट को इस आधार पर हिजाब को अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं मानने का फैसला नहीं देना चाहिए था.

गौरतलब है कि कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने अक्टूबर 2022 में विभाजित फैसला सुनाया था. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने अपील खारिज कर दी थी, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने अपील स्वीकार की थी. इसके बाद मामला बड़ी पीठ को भेज दिया गया था, जहां यह अभी लंबित है.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा, रश्मि सिंह, प्रियांशा शर्मा, सुभान शंकर गोगोई, आरिफ अली और अवस्तिका दास ने पक्ष रखा.