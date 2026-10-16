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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'किसी को विरोध करना है और किसी को मूंगफली बेचनी है...' SC ने ऐसा क्यों कहा?

'किसी को विरोध करना है और किसी को मूंगफली बेचनी है...' SC ने ऐसा क्यों कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कनॉट प्लेस में होने वाले सीजेपी के प्रदर्शन को रोकने की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि 26 या 27 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई करेगा.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 16 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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कनॉट प्लेस में विरोध प्रदर्शन के CJP के ऐलान के खिलाफ याचिका पर तत्काल आदेश पारित करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया है कि वह 26 या 27 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई करेगा और जरूरत पड़ने पर दुकानदारों के हित में उचित आदेश देगा. याचिका में व्यापार को पहुंच रहे नुकसान का हवाला देते हुए कोर्ट से आदेश की मांग की गई है.

किराना व्यापारियों के संगठन की तरफ से मामला रखते हुए वकील जय अनंत देहाद्राई ने कहा कि कनॉट प्लेस में विरोध प्रदर्शन के आह्वान से व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यह त्योहारों का समय है. व्यापार में इस तरह की बाधा से रोजाना 200 से 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार प्रभावित हो सकता है.

प्रोटेस्ट से व्यापारियों को हो रहा नुकसान

देहाद्राई ने यह भी कहा कि विरोध के ऐलान के बाद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने सेंट्रल पार्क को बंद करने के नोटिस जारी किया है. इससे वहां अपना सामान बेचने वाले छोटे व्यापारियों का काम पूरी तरह ठप हो जाएगा. उनकी चिंता से सहमति जताते हुए चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, "छोटे दुकानदार त्योहारों के दौरान अपनी आजीविका कमाते हैं. हम समझ सकते हैं कि इसके प्रभावित होने से उनके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. हमें उम्मीद है कि लोग समझदारी से काम लेंगे."

व्यापरियों का भी संवैधानिक अधिकार

इसके बाद बेंच के सदस्य जस्टिस बागची ने कहा, "कोई विरोध करना चाहता है, कोई मूंगफली बेचना चाहता है, और कोई कानून-व्यवस्था बनाए रखना चाहता है. यह सब आपस में जुड़ा हुआ है. अगर व्यापार का कोई नुकसान होता है, तो हम अपनी संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे. कानून में इसके लिए काफी प्रावधान हैं."

जजों ने कहा कि इसी तरह का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी लंबित है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें तुरंत दखल नहीं देगा. जजों ने छोटे व्यापारियों की चिंताओं को समझते हुए भरोसा दिलाया कि अगर सेंट्रल पार्क बंद करने का NDMC का आदेश जरूरत से ज्यादा सख्त लगा तो दुकानदारों को मुआवजा दिलाने पर विचार किया जा सकता है.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 16 Oct 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
CJP Court News Tiranga March SUPREME COURT CJP Protest
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