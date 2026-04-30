असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी को लेकर बयानबाजी के बाद मुसीबत में फंसे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर गुरुवार (30 अप्रैल, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई हुई. गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इकनकार कर दिया है, जिसके खिलाफ पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा के लिए पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमंत बिस्वा सरमा के 'पेड़ा बना दूंगा' जैसे बयानों का हवाला दिया. अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मामला आरोप की सच्चाई का नहीं है. मकसद साफ लगता है कि हिरासत में लेकर अपमानित किया जाएगा.

एडवोकेट सिंघवी ने एबीपी न्यूज़ को दिए हिमंत के उस इंटरव्यू का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने इस बात पर एतराज जताया है कि पुलिस ने पवन खेड़ा को गुवाहाटी से जाने कैसे दिया और पुलिसवालों की जवाबदेही तय करने की बात कही है. सिंघवी ने कहा कि पूछताछ से कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है.

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अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'हाईकोर्ट ने कह दिया कि एक गैर राजनीतिक महिला पर दुर्भावना से आरोप लगाए. मेरे मुवक्किल ने उनकी विदेशी संपत्ति की बात की क्योंकि यह उनके पति से जुड़ी है जो राजनीति में हैं.' सिंघवी ने कहा, 'हाईकोर्ट ने कहा कि मैंने (पवन खेड़ा) पासपोर्ट वाली बात साबित नहीं की, लेकिन यह तो ट्रायल में साबित हो सकता है.'

अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की तरफ से दलीलें रखते हुए कहा, 'मेरे भागने का खतरा नहीं है, मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं. मेरे घर पर 60 पुलिसवाले भेज दिए गए.' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनकी दलीलों पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली सुनवाई में 100 कह रहे थे. अब 40 कम कर दिए.

उन्होंने कहा, 'इनकी प्रेस कांफ्रेंस का विजुअल देखिए- जोरदार खुलासा, बंटी-बबली होंगे फरार जैसी बातें लिखी हैं. इसके बाद स्क्रीन पर नकली विदेशी संपत्तियों और नकली पासपोर्ट दिखाया जाता है.' एसजी तुषार मेहता ने पवन खेड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला अग्रिम जमानत के लायक नहीं है.

तुषार मेहता ने कहा, 'आरोपी को बिना हिरासत में लिए बिना की गई जांच में उसके आरोप झूठे पाए गए हैं. अब आरोपी को हिरासत में लेकर यह जानना है कि यह फर्जी दस्तावेज किसने बनाए, किसने आरोपी को उन्हें दिया, दूसरे देश का नकली सील बनाया. यह सब गंभीर बातें हैं. इस फर्जीवाड़े के पीछे विदेशी स्रोत भी हो सकता है.'

एसजी मेहता ने कहा कि बीएनएस की धारा 338 के तहत फर्जी 'वैल्युबल सिक्युरिटी' तैयार करना गंभीर अपराध है. पासपोर्ट इसी श्रेणी में आता है. उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज शिकायत को देखिए. शिकायतकर्ता ने बताया है कि आरोपी ने नकली कागजात तैयार कर उन्हें बदनाम किया. उन्हें एंटिगा का भी नागरिक बताया, जहां भगोड़े लोग जाते हैं.

तुषार मेहता ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट और हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत से मना किया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है. घटना के बाद से आरोपी फरार है. सिर्फ किसी गुप्त ठिकाने से वीडियो जारी कर रहा है. अगर जांच में सहयोग की इतनी भावना थी तो उसे ऐसा करना चाहिए था.

क्या है मामला?

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुवाहाटी में एक प्रेस कांफ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां पर तीन देशों का पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था. रिंकी भुइयां ने पुलिस को पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत दी. उन्होंने पवन खेड़ा पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया.



