सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सोमवार (5 अक्टूबर) को सुनवाई होगी. कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. चुनाव आयोग पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. इसके खिलाफ दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी हुआ है.

विपक्ष के साथ-साथ कॉकरोच जनता पार्टी भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. सीजेपी ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा की है. दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दिल्ली में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुनवाई होगी.

चुनाव आयोग पर जस्टिस उज्जल भुइयां भी सवाल उठाए थे. उन्होंने रविवार को हैदराबाद स्थित नालसार विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया, जिसकी वजह से लाखों भारतीय नागरिकों को मताधिकार से वंचित किया जाता है, स्वाभाविक रूप से मनमानी होगी और संविधान के तहत स्थापित संवैधानिक व्यवस्था का निषेध होगी.

जस्टिस भुइयां के बवान को लेकर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को दावा किया कि न्यायमूर्ति भुइयां ने वोटिंग के अधिकार को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बताते हुए जो टिप्पणी की है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संवैधानिक पद पर बैठे कुमार ने संविधान का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा, 'न्यायमूर्ति भुइयां ने और भी बहुत कुछ कहा है और सीईसी को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है. अगर ज्ञानेश कुमार में जरा भी शर्म है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए.'

गौरतलब है कि ज्ञानेश कुमार के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश मामले की सूची के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई करने वाली है. इस मामले को वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने 29 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उठाया था, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि इसे अगले हफ्ते लिस्ट करें.