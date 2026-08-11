शौर्य चक्र विजेता की विधवा को SC ने दी 10 लाख की अतिरिक्त राहत, कहा- 'ऐसे परिवारों को...'

अपने साथियों और सरकारी संपत्ति की रक्षा करते हुए प्राण देने वाले शौर्य चक्र विजेता की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि देने का आदेश दिया है. बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के इंजीनियर मोहन सिंह की पत्नी कुलदीप कौर को यह राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग किया है.

10 जुलाई 2000 को मोहन सिंह ने भारत-चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था. हेलीआंग-मेटांगलियांग-चाग्लोहागोम सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ी से पत्थर गिरते देख उन्होंने साथी ऑपरेटरों को सुरक्षित निकाला और मशीनों को बचाया. इस दौरान वह 70 मीटर गहरी घाटी में गिर गए और मलबे में दब गए.उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें 19 अक्टूबर 2001 को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया.

परिवार को सिर्फ पेंशन मिल रही थी

शुरुआत में उनके परिवार को सिर्फ सामान्य पेंशन दी जा रही थी. CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 के तहत विशेष असाधारण पेंशन की मांग को यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि उन्हें Workmen's Compensation Act के तहत 1,84,170 रुपए दिए जा चुके हैं. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले में दखल देते हुए इसे Category-C के तहत असाधारण पेंशन का मामला माना.

हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने असाधारण पेंशन के आदेश को बनाए रखा, लेकिन बकाया भुगतान को याचिका दायर करने के पहले तीन साल तक सीमित कर दिया. अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के वी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने तीन साल की सीमा को हटा दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिक की विधवा के मामले में कानूनी देरी को आधार बनाकर राहत से वंचित नहीं किया जा सकता. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के तहत शहीद की पत्नी को 14.28 लाख रुपए दिए गए हैं. असाधारण पेंशन का बकाया ब्याज सहित 8.32 लाख रुपए बनता है. उसका भी भुगतान किया जाएगा.

10 लाख की अतिरिक्त सहायता का SC ने दिया आदेश

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत देने का आदेश दिया. जजों ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने वाले वीरों के परिवारों को हक पाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए.

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