हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘आप लोग अभी कोर्ट न ही आएं...’, सुप्रीम कोर्ट के जज ने वरिष्ठ वकीलों से क्यों कही ये बात

‘आप लोग अभी कोर्ट न ही आएं...’, सुप्रीम कोर्ट के जज ने वरिष्ठ वकीलों से क्यों कही ये बात

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मौजूद है, उसका उपयोग कीजिए. प्रदूषण से स्वास्थ्य को होने वाला नुकसान स्थायी हो सकता है.

By : निपुण सहगल | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Nov 2025 07:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गहरी चिंता व्यक्त की है. एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए बेहतर होगा कि सभी वरिष्ठ वकील कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हों.

SC में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध, करें इस्तेमाल- जस्टिस नरसिम्हा

जस्टिस नरसिम्हा और अतुल चंदुरकर की बेंच ने यह बातें तब कहीं, जब कपिल सिब्बल समेत कई वरिष्ठ वकील कोर्ट में मौजूद थे. इस दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, ‘प्रदूषण के हालात बहुत गंभीर हो गए हैं. आप सब को इस समय कोर्ट नहीं आना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मौजूद है, उसका उपयोग कीजिए. प्रदूषण से स्वास्थ्य को होने वाला नुकसान स्थायी हो सकता है.’

CJI से उचित कदम को लेकर करेंगे चर्चा- जस्टिस नरसिम्हा

बेंच की तरफ से जताई गई चिंता पर आभार जताते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कई वकील इन दिनों मास्क पहनकर आ रहे हैं. इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, ‘ऐसी परिस्थितियों में मास्क भी पर्याप्त नहीं है. यह बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं दे सकता है.’ उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई से भी चर्चा करेंगे ताकि उचित कदम पर विचार किया जा सके.

वायु प्रदूषण को लेकर CJI सोमवार को करेंगे सुनवाई

ध्यान रहे कि वायु प्रदूषण से जुड़ा मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के पास लंबित है. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार (12 नवंबर, 2025) को पंजाब और हरियाणा सरकारों से पराली जलाने की घटनाओं पर जवाब मांगा था और सुनवाई सोमवार (17 नवंबर, 2025) के लिए टाल दी थी.

यह भी पढ़ेंः '48 घंटे क्यों लगे...' दिल्ली आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, पवन खेड़ा ने उठाया ये सवाल

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 13 Nov 2025 07:09 PM (IST)
Tags :
DELHI POLLUTION SUPREME COURT NEW DELHI Kapil SIbal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
बिहार
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
साउथ सिनेमा
कौन हैं 'कांथा' की कुमारी, भाग्यश्री बोरसे की एक-एक तस्वीर पर अटक जाएगा आपका दिल
कौन हैं 'कांथा' की कुमारी, भाग्यश्री बोरसे की एक-एक तस्वीर पर अटक जाएगा आपका दिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: चेहरे पर काला मास्क लगाए कैमरे में कैद हुआ आतंकी उमर | Badarpur Border
Bihar Election 2025 : मतदान के बाद भी वोट चोरी के आरोप राजनीति या एक गंभीर हकीकत!
Delhi Red Fort Blast: कार धमाके के आरोपी उमर की एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आई सामने |Terror Alert
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टरों वाला 'आतंकी मॉड्यूल' में आखिर कितने लोग शामिल? |Terror Alert
IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
बिहार
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
साउथ सिनेमा
कौन हैं 'कांथा' की कुमारी, भाग्यश्री बोरसे की एक-एक तस्वीर पर अटक जाएगा आपका दिल
कौन हैं 'कांथा' की कुमारी, भाग्यश्री बोरसे की एक-एक तस्वीर पर अटक जाएगा आपका दिल
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
ट्रेंडिंग
एग्जिट पोल देखे, अब सोशल मीडिया पोल भी देख लीजिए! बिहार इलेक्शन रिजल्ट को लेकर क्या सोच रहे यूजर्स?
एग्जिट पोल देखे, अब सोशल मीडिया पोल भी देख लीजिए! बिहार इलेक्शन रिजल्ट को लेकर क्या सोच रहे यूजर्स?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget