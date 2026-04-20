उमर खालिद को झटका, जमानत नहीं मिलने के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को जमानत नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल उनकी पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को कोर्ट ने कहा कि याचिका में आदेश की समीक्षा करने का कोई ठोस आधार या कारण नजर नहीं आता है.

5 जनवरी, 2026 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं दी थी, जबकि मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई थी. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें 5 जनवरी के आदेश पर समीक्षा करने का आधार और ठोस कारण नजर नहीं आता है इसलिए पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है.

साल 2020 में सीटिजनशिप अमेंटडमेंट एक्ट (CAA) और एनआरसी को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे. इस दौरान दिल्ली में कई जगह उग्र विरोध प्रदर्शन हुए. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोप लगाया है कि दिल्ली में हुआ प्रदर्शन कोई धरना नहीं था, बल्कि बांग्लादेश और नेपाल की तरह सत्ता बदलने के मकसद से किया गया था. दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये हिंसा एक सुनियोजित साजिश का नतीजा था.

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दिल्ली पुलिस ने इस मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और सलीम खान समेत अन्यों को आरोपी बनाया है. 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल से जेल में बंद इन आरोपियों में से पांच को जमानत दे दी थी, जिनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम और शादाब अहमद शामिल हैं, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत नहीं मिली. अब उमर खालिद ने इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की.

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कोर्ट ने दोनों को यह कहते हुए जमानत नहीं दी थी कि उन पर लगे आरोप बाकियों से अलग हैं. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई सामग्री से उमर खालिद और शरजील इमाम पर प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं.