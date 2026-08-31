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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाE20 पेट्रोल पर SC से आया बड़ा अपडेट, क्या थी याचिका में मांग?

E20 पेट्रोल पर SC से आया बड़ा अपडेट, क्या थी याचिका में मांग?

सुप्रीम कोर्ट का E20 को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. ई20 को लेकर एक याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है और हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 31 Aug 2026 11:41 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बिना जानकारी दिए या उनकी सहमति के बिना E20 पेट्रोल की बिक्री शुरू किए जाने के खिलाफ याचिका को सुनने से मना किया. याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा.

याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह एथेनॉल मिले पेट्रोल की बिक्री बंद करने की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों को हर पेट्रोल पंप पर वहां मिल रहे पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा की जानकारी दी जानी चाहिए. एथेनॉल के प्रभाव की निष्पक्ष समीक्षा हो. संभव हो तो पुरानी गाड़ियों के लिए कम एथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध करवाने पर विचार किया जा.

एथेनॉल की सटीक मात्रा बताई जाए
वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी की ओर से दायर याचिका में केंद्र सरकार से निर्देश देने की मांग की गई थी कि पेट्रोल पंपों पर हर डिस्पेंसिंग नोजल पर अनिवार्य और एक जैसी लेबलिंग सुनिश्चित की जाए, जिसमें पेट्रोल में एथेनॉल की सटीक मात्रा बताई गई हो.

हाई कोर्ट जाएं
शुरुआत में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिकार पर सवाल उठाया और पूछा कि उन्होंने हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया. बेंच ने पूछा, "आप कौन हैं? आप कहां प्रैक्टिस करते हैं? हाई कोर्ट जाइए और वहां याचिका दायर कीजिए." गोस्वामी ने जवाब दिया, "मुझे जानकारी पाने का अधिकार है. मैं जानना चाहता हूं. जब मैं पेट्रोल खरीदता हूं तो उसमें E20 का कोई ज़िक्र नहीं होता."

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा, "माननीय न्यायालय पहले ही इस पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर चुका है." उन्होंने उन पुराने आदेशों का ज़िक्र किया जिनमें शीर्ष अदालत ने पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था. हालांकि, गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि वह पॉलिसी को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि सिर्फ पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा के बारे में जानकारी चाहते हैं.

उन्होंने कहा, "मैं पॉलिसी को चुनौती नहीं दे रहा हूं. मैं बस जानना चाहता हूं. मुझे जानने का अधिकार है. यहाँ तक कि जब हम बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, तो हमें उसमें मौजूद सामग्री के बारे में पता होता है. पिछली बार AG ने कहा था कि यह एक प्रयोग है. उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था." हालांकि, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 31 Aug 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
SUPREME COURT E20
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