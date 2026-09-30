नंदीग्राम पर बंगाल सरकार पहुंची SC, CJI सूर्यकांत बोले- 'हमें पता है खारिज होगी याचिका'

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कल ही सुनवाई का अनुरोध किया. चीफ जस्टिस ने इससे मना कर दिया. उन्होंने कहा कि मामला खारिज होने के लायक है. लेकिन हम सोमवार को ऐसा करेंगे.

सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि मिलन प्रधान हत्या के केस में गिरफ्तार किए गए हैं. उन्हें चुनाव लड़ने के नाम पर हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी. मामले पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए.

सोमवार को होगी सुनवाई

इस पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, “कल कई मामले सुनवाई के लिए पहले से लगे हैं. हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि आपकी याचिका खारिज होगी, लेकिन हम यह कल नहीं सोमवार को करेंगे.”

20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रधान को 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें छह अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम उपचुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति दी थी. यह सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. उन्होंने इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत दर्ज की थी. बाद में उन्होंने भवानीपुर सीट बरकरार रखने का फैसला किया.

हाई कोर्ट ने प्रधान को 21 अक्टूबर को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया था. प्रधान के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन जैसे आरोपों में ये सभी आपराधिक मामले 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के विरोध में चले आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे.

बंगाल की नंदीग्राम और रेजिनगर सीट पर 6 अक्टूबर को उप-चुनाव होने वाले हैं. मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस ऐलान के कुछ घंटे बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके नेतृत्व वाला तृणमूल कांग्रेस गुट नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगा.

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