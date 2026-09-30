Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानंदीग्राम पर बंगाल सरकार पहुंची SC, CJI सूर्यकांत बोले- 'हमें पता है खारिज होगी याचिका'

नंदीग्राम पर बंगाल सरकार पहुंची SC, CJI सूर्यकांत बोले- 'हमें पता है खारिज होगी याचिका'

नंदीग्राम विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची. कोर्ट ने कहा, मामला खारिज होने के लायक है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 30 Sep 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कल ही सुनवाई का अनुरोध किया. चीफ जस्टिस ने इससे मना कर दिया. उन्होंने कहा कि मामला खारिज होने के लायक है. लेकिन हम सोमवार को ऐसा करेंगे.

सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि मिलन प्रधान हत्या के केस में गिरफ्तार किए गए हैं. उन्हें चुनाव लड़ने के नाम पर हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी. मामले पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Exclusive: कश्मीर में मारा गया लश्कर आतंकी मूसा कभी मुशर्रफ का था गार्ड, मिले कई मेडल
Exclusive: कश्मीर में मारा गया लश्कर आतंकी मूसा कभी मुशर्रफ का था गार्ड, मिले कई मेडल
इंडिया
INDIA Alliance Meeting LIVE: इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू, CEC ज्ञानेश कुमार पर क्या होगा फैसला?
LIVE: इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू, CEC ज्ञानेश कुमार पर क्या होगा फैसला?
इंडिया
दिल्ली, यूपी-बिहार...16 राज्यों में बारिश, महानगरों में क्या होगा? IMD की भविष्यवाणी
दिल्ली, यूपी-बिहार...16 राज्यों में बारिश, महानगरों में क्या होगा? IMD की भविष्यवाणी
इंडिया
परिमल नथवानी: झारखंड में कांग्रेस को चखाया, अब सपा उनके बेटे को भेज रही राज्यसभा
परिमल नथवानी: झारखंड में कांग्रेस को चखाया, अब सपा उनके बेटे को भेज रही राज्यसभा

सोमवार को होगी सुनवाई

इस पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, “कल कई मामले सुनवाई के लिए पहले से लगे हैं. हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि आपकी याचिका खारिज होगी, लेकिन हम यह कल नहीं सोमवार को करेंगे.”

20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रधान को 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें छह अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम उपचुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति दी थी.  यह सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. उन्होंने इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत दर्ज की थी. बाद में उन्होंने भवानीपुर सीट बरकरार रखने का फैसला किया.

हाई कोर्ट ने प्रधान को 21 अक्टूबर को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया था. प्रधान के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन जैसे आरोपों में ये सभी आपराधिक मामले 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के विरोध में चले आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे.

बंगाल की नंदीग्राम और रेजिनगर सीट पर 6 अक्टूबर को उप-चुनाव होने वाले हैं.  मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस ऐलान के कुछ घंटे बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके नेतृत्व वाला तृणमूल कांग्रेस गुट नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगा. 

ये भी पढ़ें: ठंड पड़ेगी कम? अंटार्कटिका में सबसे लो लेवल पर बर्फ, वैज्ञानिकों की चेतावनी

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
CJI West Bengal SUPREME COURT Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Exclusive: कश्मीर में मारा गया लश्कर आतंकी मूसा कभी मुशर्रफ का था गार्ड, मिले कई मेडल
Exclusive: कश्मीर में मारा गया लश्कर आतंकी मूसा कभी मुशर्रफ का था गार्ड, मिले कई मेडल
इंडिया
INDIA Alliance Meeting LIVE: इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू, CEC ज्ञानेश कुमार पर क्या होगा फैसला?
LIVE: इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू, CEC ज्ञानेश कुमार पर क्या होगा फैसला?
इंडिया
दिल्ली, यूपी-बिहार...16 राज्यों में बारिश, महानगरों में क्या होगा? IMD की भविष्यवाणी
दिल्ली, यूपी-बिहार...16 राज्यों में बारिश, महानगरों में क्या होगा? IMD की भविष्यवाणी
इंडिया
परिमल नथवानी: झारखंड में कांग्रेस को चखाया, अब सपा उनके बेटे को भेज रही राज्यसभा
परिमल नथवानी: झारखंड में कांग्रेस को चखाया, अब सपा उनके बेटे को भेज रही राज्यसभा
Advertisement

वीडियोज

Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
डर गए क्या? CJP के आशुतोष रांका ने अब किसके लिए मजे, जानें
डर गए क्या? CJP के आशुतोष रांका ने अब किसके लिए मजे, जानें
दिल्ली NCR
दिल्ली की इस मार्केट नहीं होगा UPI से लेनदेन! MDR के विरोध में व्यापारियों का 'No UPI Day'
दिल्ली की इस मार्केट नहीं होगा UPI से लेनदेन! MDR के विरोध में 'No UPI Day'
इंडिया
परिमल नथवानी: झारखंड में कांग्रेस को चखाया, अब सपा उनके बेटे को भेज रही राज्यसभा
परिमल नथवानी: झारखंड में कांग्रेस को चखाया, अब सपा उनके बेटे को भेज रही राज्यसभा
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
स्पोर्ट्स
हार के मुंह से बाहर आकर साहिल-चिकिता ने जीता गोल्ड मेडल, कर दिखाया कमाल
हार के मुंह से बाहर आकर साहिल-चिकिता ने जीता गोल्ड मेडल, कर दिखाया कमाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
विश्व
ठंड पड़ेगी कम? अंटार्कटिका में सबसे लो लेवल पर बर्फ, वैज्ञानिकों की चेतावनी
ठंड पड़ेगी कम? अंटार्कटिका में सबसे लो लेवल पर बर्फ, वैज्ञानिकों की चेतावनी
इंडिया
30 सितंबर को UP-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, IMD का अलर्ट
30 सितंबर को UP-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, IMD का अलर्ट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget