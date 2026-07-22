छात्र प्रदर्शन पर सुनवाई की मांग लेकर पहुंचे वकील को SC की फटकार- ‘हमारा समय बर्बाद न करें’

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मामले में दखल देने से मना कर दिया है. एक वकील ने छात्रों की मांगों को जायज और पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए कोर्ट से सुनवाई की मांग की. वकील ने नीट पेपर लीक का मसला उठाते हुए एनडीए को भंग करने की मांग की, लेकिन चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, "आप हमारा और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं."

दरअसल, नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है. परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा है. वकील ने भी छात्रों के प्रदर्शन का मामला उठाते हुए यही मांग रखी थी. वकील ने पुलिस की कार्रवाई का मसला भी रखा, लेकिन उस पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है.

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उचित तरीके से नहीं दाखिल हुई याचिका

इसके अलावा नरेंद्र मिश्रा नाम के जिस वकील ने कोर्ट से सुनवाई की मांग की, उन्होंने कोई याचिका भी दाखिल नहीं की है. उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र ज़रूर भेजा था. इसे कोर्ट की प्रक्रिया के तहत अपने आप याचिका का दर्जा नहीं मिल जाता. यानी न तो कोई याचिका दाखिल हुई थी, न ही वकील की तरफ से रखी जा रही मांगें ऐसी थीं, जिन पर कहीं सुनवाई न हो रही हो.

आपके वीडियो में हमारी दिलचस्पी नहीं

ऐसे में बुधवार, 22 जुलाई को वकील ने जैसे ही चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने अपने बात रखनी शुरू की, जजों ने उन्हें रोक दिया. चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह वह अपना और कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं. वकील ने कहा कि उनके पास कई वीडियो हैं. वह चाहते हैं कि कोर्ट उन्हें देखे. चीफ जस्टिस ने कहा, "हमारे पास बहुत काम है. आपके वीडियो देखने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं."

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