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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSC On Student Protest: छात्र प्रदर्शन पर सुनवाई की मांग लेकर पहुंचे वकील को SC की फटकार- ‘हमारा समय बर्बाद न करें’

SC On Student Protest: छात्र प्रदर्शन पर सुनवाई की मांग लेकर पहुंचे वकील को SC की फटकार- ‘हमारा समय बर्बाद न करें’

दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और NEET पेपर लीक मामले को लेकर दायर मांगों पर SC ने सुनवाई से इनकार कर दिया. CJI की बेंच ने कहा कि मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 22 Jul 2026 02:28 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मामले में दखल देने से मना कर दिया है. एक वकील ने छात्रों की मांगों को जायज और पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए कोर्ट से सुनवाई की मांग की. वकील ने नीट पेपर लीक का मसला उठाते हुए एनडीए को भंग करने की मांग की, लेकिन चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, "आप हमारा और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं."

दरअसल, नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है. परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा है. वकील ने भी छात्रों के प्रदर्शन का मामला उठाते हुए यही मांग रखी थी. वकील ने पुलिस की कार्रवाई का मसला भी रखा, लेकिन उस पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है.

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उचित तरीके से नहीं दाखिल हुई याचिका

इसके अलावा नरेंद्र मिश्रा नाम के जिस वकील ने कोर्ट से सुनवाई की मांग की, उन्होंने कोई याचिका भी दाखिल नहीं की है. उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र ज़रूर भेजा था. इसे कोर्ट की प्रक्रिया के तहत अपने आप याचिका का दर्जा नहीं मिल जाता. यानी न तो कोई याचिका दाखिल हुई थी, न ही वकील की तरफ से रखी जा रही मांगें ऐसी थीं, जिन पर कहीं सुनवाई न हो रही हो.

आपके वीडियो में हमारी दिलचस्पी नहीं

ऐसे में बुधवार, 22 जुलाई को वकील ने जैसे ही चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने अपने बात रखनी शुरू की, जजों ने उन्हें रोक दिया. चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह वह अपना और कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं. वकील ने कहा कि उनके पास कई वीडियो हैं. वह चाहते हैं कि कोर्ट उन्हें देखे. चीफ जस्टिस ने कहा, "हमारे पास बहुत काम है. आपके वीडियो देखने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं."

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 22 Jul 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Education NEET Paper Leak SUPREME COURT
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