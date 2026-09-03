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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्कूलों में बिना अनुमति वीडियोग्राफी पर रोक रहेगी जारी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

स्कूलों में बिना अनुमति वीडियोग्राफी पर रोक रहेगी जारी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के जाने पर लगी पाबंदी के मामले में दखल देने से मना कर दिया है. जजों ने कहा, इस मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाना सही नहीं है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 03 Sep 2026 01:33 PM (IST)
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सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के जाने पर कुछ राज्यों में लगी पाबंदी के मामले में दखल से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. याचिका में कहा गया था कि पत्रकारों, यूट्यूबर्स और दूसरे लोगों के स्कूल में दाखिल होने पर पाबंदी सार्वजनिक निगरानी को प्रभावित करती है. जजों ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाना सही नहीं है.

याचिकाकर्ता प्रिया मिश्रा ने कहा था कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी लगाई गई है. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में स्कूलों में बिना अनुमति दाखिल होने, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू और लाइव स्ट्रीमिंग को रोका गया है. यह आदेश पारदर्शिता और सार्वजनिक निगरानी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं. 

स्कूलों की जमीनी हकीकत छुपाना गलत

याचिकाकर्ता की दलील थी कि बच्चों की निजता और सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसकी आड़ में स्कूलों की जमीनी हकीकत छिपाना गलत है. यह पाबंदी संविधान से मिले मौलिक अधिकारों का हनन करती है. स्कूलों में पानी, बिजली, शौचालय और चारदीवारी की खराब स्थिति को सामने लाना सरकारी जवाबदेही तय करने के लिए ज़रूरी है.

मामला सुनवाई के लिए जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने लगा. जजों ने याचिका पर विचार करने से मना कर दिया. बेंच का मानना था कि यह सीधे सुप्रीम कोर्ट आने का अधिकार देने वाले अनुच्छेद 32 का मामला नहीं है. कोर्ट के इस रुख के बाद यह साफ है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लागू प्रशासनिक आदेश और पाबंदियां फिलहाल बनी रहेंगी. सरकारी स्कूलों में जाने या रिपोर्टिंग करने के लिए नियमों के मुताबिक अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी.

राजस्थान में शिक्षा विभाग ने नियम बनाया है कि स्कूल के भीतर आने और किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग के लिए प्रिंसिपल की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी. उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में भी ज़िला शिक्षा अधिकारियों ने बिना पूर्व अनुमति के यूट्यूबर्स और बाहरी लोगों के स्कूलों में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई है.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस ने असम में इस पार्टी से तोड़ा गठबंधन, आखिर क्यों हुई खफा?

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 03 Sep 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Government School SUPREME COURT
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