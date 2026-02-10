हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापश्चिम बंगाल में SIR की तारीख बढ़ने से CM ममता को क्या फायदा? जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया फैसला

पश्चिम बंगाल में SIR की तारीख बढ़ने से CM ममता को क्या फायदा? जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया फैसला

West Bengal SIR: भारत में SIR प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा बवाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए SIR की तारीख को बढ़ा दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 10 Feb 2026 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत अंतिम मतदाता सूची की प्रकाशन तिथि बढ़ा दी गई है. पहले यह सूची 14 फरवरी 2026 को जारी होने वाली थी, लेकिन अब इसे 28 फरवरी 2026 तक प्रकाशित किया जाएगा. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) ने आज जारी किया है.

अधिकारियों को मिल रहीं धमकियां

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया चल रही है, जिसका मकसद मतदाता सूची को शुद्ध और सही बनाना है. इसमें पुरानी सूची की जांच हो रही है, दावे-आपत्तियां सुनी जा रही हैं और गलत या दोहराए गए नाम हटाए जा रहे हैं. इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां सामने आईं, जैसे अधिकारियों को धमकियां मिलना और दस्तावेज जांच में समय लगना.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया तारीख बढ़ाने का आदेश

ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें SIR पर सवाल उठाए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी 2026 को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि दावे, आपत्तियां, नोटिस और दस्तावेजों की जांच या सुनवाई की समय सीमा कम से कम एक हफ्ते बढ़ाई जाए. कोर्ट ने कहा कि 14 फरवरी के बाद भी कम से कम एक सप्ताह और समय दिया जाए ताकि सभी दस्तावेज ठीक से जांचे जा सकें.

इसके बाद चुनाव आयोग ने आज नई समय-सारिणी जारी की. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची अब 21 फरवरी से पहले जारी नहीं होगी. उन्होंने कहा, 'हमारी पूरी कोशिश है कि इसे 28 फरवरी तक प्रकाशित कर दिया जाए.'

नई समय-सारिणी क्या है?

चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक, दावे और आपत्तियों की सुनवाई अब 14 फरवरी तक चलेगी, पहले यह समयसीमा कम थी. दस्तावेजों की जांच और फैसला 21 फरवरी तक पूरा होगा. वहीं, 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. यह बढ़ोतरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए की गई है. इससे पहले SIR की मूल समय-सारिणी में अंतिम सूची 14 फरवरी को आने वाली थी, लेकिन अब 14 दिन (दो हफ्ते) की बढ़ोतरी हुई है.

तारीख आगे बढ़ाने की 4 बड़ी वजहें हैं:

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज जांच में ज्यादा समय लगेगा.
  • पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान धमकियां और बाधाएं आईं, जिस पर कोर्ट ने राज्य के DGP से जवाब मांगा.
  • अब 8,505 ग्रुप B अधिकारी SIR में मदद के लिए तैनात किए जा रहे हैं.
  • करीब 1.39 करोड़ मामलों की सुनवाई हो चुकी है और 1.06 करोड़ दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या असर होगा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या हटवाने वाले लोगों को अब ज्यादा समय मिलेगा. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले यह सूची बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव आयोग इसी पर आधारित होगा. TMC ने इसे 'बड़ी जीत' बताया है, जबकि विपक्ष इसे देरी बताकर सवाल उठा रहा है.

Published at : 10 Feb 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Election Commission Of India Mamta Banerjee TMC BJP SUPREME COURT Special Intensive Revision West Bengal SIR Supreme Court SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 27 चुनाव की रेस...योगी या अखिलेश? | Akhilesh Vs Yogi | UP Election 2027
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | Trump Tariff | Parliament Session | SIR | Naravane Book | Congress
Manipur Violence: मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 30 से ज्यादा घरों को फूंका | Breaking
Parliament Session: 'तीन दिन का अल्टीमेटम दे', अविश्वास प्रस्ताव पर बोली TMC | OM Birla
Parliament Session: सदन में Rahul Gandhi को नहीं बोलने देने पर स्पीकर Om Birla की बढ़ी मुश्किलें ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
बॉलीवुड
The Manipur Diaries Teaser Out: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म का टीजर रिलीज, 'द मणिपुर डायरीज' में दिखा ऐसा अंदाज
महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म का टीजर रिलीज, 'द मणिपुर डायरीज' में दिखा ऐसा अंदाज
विश्व
बांग्लादेश में वोटिंग से 48 घंटे पहले एक और हिंदू की हत्या, 62 साल के कारोबारी को दुकान में घुसकर मार डाला
बांग्लादेश में वोटिंग से 48 घंटे पहले एक और हिंदू की हत्या, 62 साल के कारोबारी को दुकान में घुसकर मार डाला
शिक्षा
छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी
छात्रों को बड़ी राहत, UP बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी
ट्रेंडिंग
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget