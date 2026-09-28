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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSC के कॉलेजियम ने बतौर जज नियुक्ति के लिए सरकार को भेजी 3 नामों की सिफारिश

SC के कॉलेजियम ने बतौर जज नियुक्ति के लिए सरकार को भेजी 3 नामों की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जिन तीन न्यायाधीशों के नामों में सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है, उनमें गुजरात हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम शामिल है.

Written By : निपुण सहगल |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 28 Sep 2026 09:51 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सोमवार (28 सितंबर, 2026) को देश के सर्वोच्च न्यायालय में जज के रूप में नियुक्ति के लिए तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है. कॉलेजियम ने जिन तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नामों में सिफारिश भेजी है, उनमें गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय उर्फ डीके उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह का नाम शामिल है. 

2031 में रिटायर होंगी जस्टिस सुनीता अग्रवाल

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गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल मूल रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज हैं. वह जुलाई, 2023 से गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं. उन्होंने साल 1989 में अवध यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की और दिसंबर 1990 से वकालत के पेशे में हैं. उन्हें साल 2011 के नवंबर महीने में जज के रूप में नियुक्त किया गया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति के बाद वह अप्रैल 2031 में रिटायर हो जाएंगी.

देश की कई हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे चुके जस्टिस अपरेश कुमार सिंह 

वहीं, तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की और 1990 में अधिवक्ता के तौर पर इनरोल हुए. उन्होंने 1990 से 2000 तक पटना हाई कोर्ट और इसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में वकालत की और साल 2012 में उन्हें झारखंड हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया. इसके बाद वह 20 दिसंबर, 2022 से 19 फरवरी, 2023 तक झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे. फिर उन्हें त्रिपुरा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 17 अप्रैल, 2023 को पद की शपथ ली थी. बाद में जस्टिस सिंह का ट्रांसफर तेलंगाना हाई कोर्ट में कर दिया गया, जहां उन्होंने 19 जुलाई, 2025 को चीफ जस्टि के तौर पर शपथ ली. 

जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहां-कहां दी सेवाएं?

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय उर्फ देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और मई 1991 में अधिवक्ता के रूप में इनरोल हुए. वह मई 2007 से नवंबर 2011 में जज नियुक्त होने तक उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसेल रहे. इसके बाद जुलाई 2023 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया, फिर उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर कर दिया गया. 

यह भी पढ़ेंः ‘Z-प्लस सुरक्षा फिर से हो बहाल’, अभिषेक बनर्जी ने किया कलकत्ता HC का रुख

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 28 Sep 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Gujarat DelhI High Court SUPREME COURT TELANGANA
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