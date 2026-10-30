MP हाई कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की नामों की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को पांच न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है. कॉलेजियम की तरफ से जिन 5 न्यायिक अधिकारियों को प्रमोशन देकर हाई कोर्ट के जज बनाए जाने की सिफारिश की गई है, उनमें रेणुका कंचन, कृष्णमूर्ति मिश्रा, वीरेंद्र सिंह राजपूत, ममता जैन और आशिता श्रीवास्तव का नाम शामिल है.

इससे पहले सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 7 अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी. अब कॉलेजियम की इन सिफारिशों को आगे की प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा.

राष्ट्रपति के साइन के बाद नियुक्तियां होंगी प्रभावी

केंद्र सरकार की तरफ से सिफारिशों को मंजूरी दिए जाने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से नियुक्ति संबंधी जरूरी वारंट जारी किए जाने के बाद ये नियुक्तियां प्रभावी होंगी.

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 53 है. सितंबर 2026 तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 53 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले वर्तमान में 38 जज कार्यरत थे. इस तरह 15 पद रिक्त थे.

खबर अपडेट की जा रही है..