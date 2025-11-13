सुप्रीम कोर्ट ने मेकेदातु जलाशय परियोजना के निर्माण के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की ओर से कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय परियोजना के निर्माण के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और इसे समय से पूर्व दायर की गई अर्जी बताया.

भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा कि राज्य की आपत्तियों के साथ-साथ विशेषज्ञ निकायों, कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की राय पर विचार करने के बाद ही योजना को मंजूरी दी जाएगी.

बेंच ने कहा, 'इस स्तर पर, सीडब्ल्यूसी की ओर से पारित आदेश के तहत केवल डीपीआर तैयार करने की अनुमति दी जा रही है, वह भी तमिलनाडु राज्य, सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी के विशेषज्ञों की आपत्तियों को ध्यान में रखने के बाद.'

कोर्ट ने कहा, 'यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि सीडब्ल्यूसी ने यह भी निर्देश दिया था कि डीपीआर पर विचार करने के लिए सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी का पूर्व अनुमोदन एक पूर्व शर्त होगी. इस मामले को देखते हुए, हम पाते हैं कि वर्तमान आवेदन समय से पहले ही दायर किया जा रहा है.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की ओर से अंतिम निर्णय डीपीआर की तैयारी और सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी की राय के बाद ही लिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि इससे पहले अगस्त 2023 में तीन जजों की बेंच ने 2023 के मानसून के संबंध में उठे मुद्दे पर विचार करने से इनकार कर दिया था और सीडब्ल्यूएमए से स्थिति का आकलन करने को कहा था और कहा था कि कोर्ट के पास विशेषज्ञता नहीं है.

बेंच ने कहा, 'हम 25 अगस्त, 2023 के अपने आदेश में कही गई बात को दोहराते हैं कि हमारे पास विशेषज्ञता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह दोहराया है कि जिन मामलों में विशेषज्ञों की राय आवश्यक है, उनमें अदालत को हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार पानी छोड़ने के लिए बाध्य है और कहा, 'अगर कर्नाटक इस कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे कोर्ट की अवमानना ​​करने के मामले का सामना करना पड़ेगा.'