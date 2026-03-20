सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 मार्च, 2026) को एक फिल्म प्रोड्यूसर को राहत देते हुए कहा है कि फिल्म मेकिंग एक रिस्की बिजनेस है. अगर कोई पैसा लगाकर लाभ साझा करने के लिए सहमत होता है तो वह शून्य प्रतिफल की आशंका का भी जोखिम उठाता है. कोर्ट ने जिस मामले में यह टिप्पणी की है, उसमें प्रोड्यूसर एक फाइनेंसर का पैसा नहीं लौटा सके, जिसकी वजह से उन पर आपराधिक धोखाधड़ी का केस कर दिया गया. हालांकि, कोर्ट ने उनके खिलाफ यह मामला रद्द कर दिया है.

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि धोखाधड़ी का अपराध तभी बनता है जब धोखा देने की मंशा मौजूद हो. मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह साबित करना जरूरी है कि वादा करते समय व्यक्ति का इरादा कपटपूर्ण या बेईमानी का था. बेंच ने कहा कि बाद में वादा पूरा न कर पाने मात्र से यह मान लेना उचित नहीं है कि शुरू से ही बेईमानी का इरादा था.

सप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हमारे विचार में, हाईकोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि फिल्म निर्माण एक जोखिम भरा व्यवसाय है. कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि फिल्म लाभ कमाएगी या फ्लॉप होगी. अगर कोई व्यक्ति फिल्म में अपने निवेश के बदले लाभ साझा करने के लिए सहमत होता है, तो वह शून्य प्रतिफल की आशंका का भी जोखिम उठाता है.'

कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह संकेत मिले कि अपीलकर्ता का शुरू से ही बेईमानी का इरादा था. मामले के मुताबिक, वी. गणेशन एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे और पैसों की कमी होने पर उन्होंने एस. सेंथिल बाबू (शिकायतकर्ता) से इस आश्वासन पर पैसे उधार मांगे कि उन्हें मुनाफे में 30 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा.

बाद में, मुनाफे में अतिरिक्त 17 प्रतिशत हिस्से के वादे पर और पैसे उधार दिए गए. अंततः, गणेशन ने शिकायतकर्ता को मूलधन की वापसी के लिए 24 लाख रुपये के दो चेक जारी किए, जो खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गए. इसी आधार पर, यह आरोप लगाया गया कि गणेशन ने शिकायतकर्ता को धोखा दिया है.

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