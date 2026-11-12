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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘भारत में शादी करने वाले नागरिक विदेश जाकर तलाक नहीं ले सकते’, SC का बड़ा फैसला

‘भारत में शादी करने वाले नागरिक विदेश जाकर तलाक नहीं ले सकते’, SC का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने एक व्यक्ति के खिलाफ विदेशी कोर्ट के जरिए तलाक लेने के बाद दो शादियां करने को लेकर आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 12 Nov 2026 08:27 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को भारत में शादी करने वाले नागरिकों के विदेश जाकर तलाक लेने की कोशिश करने वाले लोगों को लेकर सख्त टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि भारत में हुई शादी के बाद तलाक लेने के लिए विदेशों में मौजूद आसान कानूनों का फायदा उठाने से भारतीय कानून के तहत हुई शादी अपने आप खत्म नहीं हो जाएगी.

भारत में मान्यता न पाने वाले तलाक के आधारों को विदेशी अदालतों में इस्तेमाल करने को गलत नजरिए से देखते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जो शख्स इस आधार पर दूसरी शादी करता है, उसके खिलाफ दो शादियां करने को लेकर मुकदमा चल सकता है. क्योंकि भारत के कानून के मुताबिक, तलाक न लेने पर पहली शादी जारी रहती है.

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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कई पुरुष पत्नी के विरोध के बावजूद शादी के पूरी तरह से खत्म होने के आधार पर तलाक लेने के लिए विदेशी कोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद दूसरी शादी कर लेते हैं. हालांकि, ऐसे व्यक्ति को भी उस मामले में कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जब वह भारत के अलावा किसी दूसरे देश का नागरिक भी बन गया हो. 

अदालत ने यह भी कहा कि अगर किसी भी नागरिक की शादी पहले भारत में होती है और बाद में कपल में से किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रीयता बदल जाती है, तो इससे उस मौजूदा शादी से जुड़े कानूनों के किसी भी नतीजों को खत्म नहीं किया जा सकता है.

दो जजों की बेंच ने मामले में सुनाया फैसला

सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने एक व्यक्ति के खिलाफ दो शादियां करने पर आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया है. दरअसल, शख्स ने एक विदेशी कोर्ट से तलाक का आदेश मिलने के बाद दूसरी शादी कर ली थी. अदालत ने कहा कि शादी का इस तरह से टूटना कि जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, भारत के कानून के मुताबिक ऐसे मामले को तलाक के लिए आधार नहीं माना जाता है. इसलिए इसे आधार बनाकर विदेशी अदालत की तरह दिया गया तलाक का आदेश भारत में मान्य नहीं है. 

यह भी पढ़ेंः जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, 'यह सरकार को सोचना पड़ेगा कि...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 12 Nov 2026 08:27 PM (IST)
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