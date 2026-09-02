मनन कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'चुनाव होने वाला है...'

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की कार्यप्रणाली के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नई कमिटी नियुक्त करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि राज्य बार काउंसिल के चुनाव पहले ही हो चुके हैं और उनके गठन के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए पदाधिकारियों का भी चुनाव किया जाएगा. ऐसे में फिलहाल नई कमिटी नियुक्त करने की जरूरत नहीं है.

नई कमिटी के चुनाव तक पुरानी कमिटी करेगी काम

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि BCI के नए पदाधिकारियों के चुनाव होने तक मौजूदा कमिटी काम करती रहेगी. हालांकि, इस दौरान कमिटी को बड़े नीतिगत फैसले लेते समय अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सहमति लेनी होगी. अदालत ने कहा कि फिलहाल नई कमिटी नियुक्त करने के बजाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए. राज्य बार काउंसिल के गठन के बाद BCI के नए पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

राज्य बार काउंसिल के चुनाव के लिए 5 सप्ताह की समय सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल के गठन और वहां पदाधिकारियों के चुनाव के लिए पांच सप्ताह की समय सीमा तय की है. इस अवधि के भीतर राज्य बार काउंसिल का गठन और पदाधिकारियों का चुनाव पूरा करना होगा. इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों का चुनाव कराया जाएगा. यानी पहले राज्य बार काउंसिल की चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद BCI में नए पदाधिकारियों के चुनाव का रास्ता खुलेगा.

चुनाव के जरिए बनेगी नई व्यवस्था

कोर्ट के निर्देश के बाद फिलहाल BCI की मौजूदा कमिटी ही कामकाज संभालेगी. हालांकि, बड़े नीतिगत फैसलों के लिए अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सहमति जरूरी होगी. राज्य बार काउंसिल की चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद BCI के नए पदाधिकारियों का चुनाव कराया जाएगा. इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने नई कमिटी नियुक्त करने की मांग को फिलहाल स्वीकार नहीं किया है और मौजूदा व्यवस्था के साथ चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता तय किया है.

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