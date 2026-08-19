SC बार एसोसिएशन चुनाव में गौरव भाटिया को झटका, किसे मिली जीत?

सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) का नया अध्यक्ष चुना गया है. SCBA के चुनाव मंगलवार (18 अगस्त 2026) को हुए और देर रात नतीजे घोषित किए गए. राय ने अध्यक्ष पद के चुनाव में सबसे ज्यादा 822 वोट हासिल किए.

अध्यक्ष पद के चुनाव में अनुपम लाल दास को 451 वोट मिले. इसके अलावा आदिश अग्रवाल को 412, गौरव भाटिया को 370, सुकुमार पट्टजोशी को 269, सिद्धार्थ मृदुल को 217 और महालक्ष्मी पावनी को 128 वोट मिले.

चुनाव में सीनियर एडवोकेट राहुल कौशिक को SCBA का उपाध्यक्ष चुना गया है. एडवोकेट प्रज्ञा बघेल ने सचिव पद पर जीत हासिल की. एडवोकेट अमरेंद्र कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष और एडवोकेट मीनेश दुबे को संयुक्त सचिव चुना गया है. नई टीम के सामने सुप्रीम कोर्ट में वकीलों से जुड़े मुद्दों को उठाने और बार-बेंच के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी.

CJI सूर्यकांत ने दी बधाई

चुनाव के बाद SCBA के नए अध्यक्ष प्रदीप राय और नई टीम को CJI सूर्यकांत ने बधाई दी. CJI ने उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं. प्रदीप राय ने कहा कि नई टीम बार और बेंच के बीच बेहतर तालमेल के लिए काम करेगी और सुप्रीम कोर्ट को जरूरी सहयोग देती रहेगी. राय ने CJI सूर्यकांत को पिता तुल्य बताते हुए कहा कि वह उनके मार्गदर्शन का पालन करेंगे और आगे भी उनसे सलाह लेते रहेंगे. इसी दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माहौल को हल्का करते हुए मजाक किया. उन्होंने कहा कि CJI सूर्यकांत इतने बूढ़े नहीं हैं कि उन्हें पिता तुल्य कहा जाए. उन्होंने मजाक में कहा कि CJI तो HUF के कर्ता हैं. इस पर CJI सूर्यकांत ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम सभी अपने को-पार्सनर हैं.

सुप्रिया श्रीनेत ने कसा तंज

गौरव भाटिया को मिली करारी हार पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर सुप्रिया श्रीनेत एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि BJP तो गौरव भाटिया को ग्राम प्रधानी नहीं लड़ायेगी. बेचारे SCBA का चुनाव भी इतनी बुरी तरह हार गए और नंबर 4 पर आए है. उनसे बस TV पर बैठ कर बकवास करा लो.