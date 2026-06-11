हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'केरल सरकार राज्य के सबसे लंबे हाथी 'रमन' का संरक्षण अपने हाथों में ले', सुप्रीम कोर्ट का आदेश

'केरल सरकार राज्य के सबसे लंबे हाथी 'रमन' का संरक्षण अपने हाथों में ले', सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को अवमानना ​​के आरोप से बरी कर दिया, क्योंकि उन्होंने हाथी की चिकित्सा जांच कराने की कोशिश की थी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 11 Jun 2026 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

बेजुबान जानवरों की भलाई को जरूरी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को निर्देश दिया है कि वह ‘रमन’ नाम के हाथी को अपने संरक्षण में ले और उसे किसी सही पुनर्वास केंद्र में रखे. रमन को राज्य का सबसे लंबा हाथी बताया जाता है, जिसकी लंबाई 10.53 फुट है.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने गौर किया कि रमन का वाणिज्यिक इस्तेमाल किया गया है और उसे धार्मिक जुलूसों और रीति-रिवाजों में इस्तेमाल किया जाता रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने क, 'यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हाथी (रमन) की बात हो रही है- जो केरल राज्य का सबसे लंबा हाथी भी है- उसका वाणिज्यिक इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस तरह के इस्तेमाल पर रोक का आदेश था और यह रोक इस अदालत के सामने दिए गए एक शपथपत्र के आधार पर लगाई गई थी.'

बेंच ने कहा, 'अगर हम ऐसी नाफरमानी को नजरअंदाज करते हैं, तो हम बेज़ुबान जानवरों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रहेंगे. हम चुपचाप तमाशबीन बनकर नहीं रह सकते, खासकर उन बेजुबान जानवरों के मामले में, जिनकी भलाई भी बहुत जरूरी है.'

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णनकुट्टी को, जिन्होंने एक विवादित वसीयत के आधार पर हाथी का संरक्षण अपने पास रखा था, न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी पाया और उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने साफ किया कि रमन का संरक्षण देने का उसका आदेश सिर्फ़ कुछ समय के लिए है और यह अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा.

यह भी पढ़ें:- 'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट दाखिल करो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश

बेंच ने कहा, 'केरल राज्य अपने खर्च पर हाथी की अस्थायी देखभाल करने का फैसला भी कर सकता है; ऐसी स्थिति में, वह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत दिए गए कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुसार उचित प्रशासनिक आदेश जारी कर सकता है.' सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को अवमानना ​​के आरोप से बरी कर दिया, क्योंकि उन्होंने हाथी की चिकित्सा जांच कराने की कोशिश की थी.

बेंच जयकृष्ण मेनन की ओर से दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी. मेनन का दावा था कि हाथी ‘माता अमृतानंदमयी मठ’ का है और उसे देखभाल के लिए कुछ समय के लिए कृष्णनकुट्टी को सौंपा गया था. दूसरी ओर, कृष्णनकुट्टी ने दावा किया कि ‘उपहार बैनामा’ के जरिए रमन का मालिकाना हक उन्हें कानूनी तौर पर मिला था और वह पिछले 10-12 सालों से लगातार उस हाथी की देखभाल कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- भगवान राम पर टिप्पणी मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किल, FIR खारिज करने का आदेश रद्द, अब क्या होगा?

Published at : 11 Jun 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'केरल सरकार राज्य के सबसे लंबे हाथी 'रमन' का संरक्षण अपने हाथों में ले', सुप्रीम कोर्ट का आदेश
'केरल सरकार राज्य के सबसे लंबे हाथी 'रमन' का संरक्षण अपने हाथों में ले', सुप्रीम कोर्ट का आदेश
इंडिया
'ममता बनर्जी अगर अभिषेक के साथ तो मैं...', कल्याण बनर्जी ने TMC प्रमुख को दे दिया अल्टीमेटम
'ममता बनर्जी अगर अभिषेक के साथ तो मैं...', कल्याण बनर्जी ने TMC प्रमुख को दे दिया अल्टीमेटम
इंडिया
मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं, नामांकन खारिज होने के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई
मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं, नामांकन खारिज होने के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई
इंडिया
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
Advertisement

वीडियोज

Bengal Poltics: सोनिया का ऑफर.. ममता की डिमांड! कांग्रेस में मिल जाएगी ममता की TMC? |ABPLIVE
Cockroach Janta Party: दीपके ने कहा, 'सरप्राइज!' दिल्ली से पहुंचे मुंबई, आज बड़ा प्रदर्शन! ABPLIVE
Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस के बाद अब BJP में सीट शेयरिंग की बात शुरू, ओपी राजभर ने दे दिए ये संकेत
यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस के बाद अब BJP में सीट शेयरिंग की बात शुरू, ओपी राजभर ने दे दिए ये संकेत
इंडिया
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
बॉलीवुड
Tanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
कंगना-माधवन की 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
इंडिया
'मैं अपनी पार्टी और नेता के साथ हूं' - बगावत की अटकलों के बीच बाबुल सुप्रियो का बड़ा बयान
'मैं अपनी पार्टी और नेता के साथ हूं' - बगावत की अटकलों के बीच बाबुल सुप्रियो का बड़ा बयान
हेल्थ
Daily Walking Distance: एक दिन में कितने किलोमीटर चलना होता है ठीक, इससे ज्यादा चले तो कितना खतरा?
एक दिन में कितने किलोमीटर चलना होता है ठीक, इससे ज्यादा चले तो कितना खतरा?
एग्रीकल्चर
देश के 197 जिलों के लिए आफत बनेगा अल नीनो, ऐसे बचाएं अपना खेत?
देश के 197 जिलों के लिए आफत बनेगा अल नीनो, ऐसे बचाएं अपना खेत?
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget