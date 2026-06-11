'केरल सरकार राज्य के सबसे लंबे हाथी 'रमन' का संरक्षण अपने हाथों में ले', सुप्रीम कोर्ट का आदेश

बेजुबान जानवरों की भलाई को जरूरी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को निर्देश दिया है कि वह ‘रमन’ नाम के हाथी को अपने संरक्षण में ले और उसे किसी सही पुनर्वास केंद्र में रखे. रमन को राज्य का सबसे लंबा हाथी बताया जाता है, जिसकी लंबाई 10.53 फुट है.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने गौर किया कि रमन का वाणिज्यिक इस्तेमाल किया गया है और उसे धार्मिक जुलूसों और रीति-रिवाजों में इस्तेमाल किया जाता रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने क, 'यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हाथी (रमन) की बात हो रही है- जो केरल राज्य का सबसे लंबा हाथी भी है- उसका वाणिज्यिक इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस तरह के इस्तेमाल पर रोक का आदेश था और यह रोक इस अदालत के सामने दिए गए एक शपथपत्र के आधार पर लगाई गई थी.'

बेंच ने कहा, 'अगर हम ऐसी नाफरमानी को नजरअंदाज करते हैं, तो हम बेज़ुबान जानवरों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रहेंगे. हम चुपचाप तमाशबीन बनकर नहीं रह सकते, खासकर उन बेजुबान जानवरों के मामले में, जिनकी भलाई भी बहुत जरूरी है.'

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णनकुट्टी को, जिन्होंने एक विवादित वसीयत के आधार पर हाथी का संरक्षण अपने पास रखा था, न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी पाया और उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने साफ किया कि रमन का संरक्षण देने का उसका आदेश सिर्फ़ कुछ समय के लिए है और यह अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा.

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बेंच ने कहा, 'केरल राज्य अपने खर्च पर हाथी की अस्थायी देखभाल करने का फैसला भी कर सकता है; ऐसी स्थिति में, वह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत दिए गए कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुसार उचित प्रशासनिक आदेश जारी कर सकता है.' सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को अवमानना ​​के आरोप से बरी कर दिया, क्योंकि उन्होंने हाथी की चिकित्सा जांच कराने की कोशिश की थी.

बेंच जयकृष्ण मेनन की ओर से दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी. मेनन का दावा था कि हाथी ‘माता अमृतानंदमयी मठ’ का है और उसे देखभाल के लिए कुछ समय के लिए कृष्णनकुट्टी को सौंपा गया था. दूसरी ओर, कृष्णनकुट्टी ने दावा किया कि ‘उपहार बैनामा’ के जरिए रमन का मालिकाना हक उन्हें कानूनी तौर पर मिला था और वह पिछले 10-12 सालों से लगातार उस हाथी की देखभाल कर रहे हैं.

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