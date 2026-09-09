BCCI पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त सवाल, '...एक्ट के तहत क्यों नहीं होनी चाहिए'

सुप्रीम कोर्ट ने BCCI और सभी राज्य क्रिकेट संघों से पूछा है कि उन्हें 'नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025' के तहत क्यों नहीं लाया जाना चाहिए. मंगलवार को BCCI मामले में कुछ क्रिकेट संस्थाओं की अर्जियों पर सुनवाई करते हुए, चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने यह बात कही.

बेंच ने BCCI और राज्य क्रिकेट संघों की ओर से पेश वकीलों से यह भी कहा कि वे इस बारे में निर्देश लें कि उनके पदाधिकारियों की सेवा की शर्तें '2025 एक्ट' (जो अब लागू हो चुका है) के तहत क्यों नहीं आती हैं.

क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट 2014 से BCCI से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है और इस मामले में समय-समय पर कई अर्जियां दाखिल की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी. जो सुधार के उपाय सुझाए जा सकें. इसमें क्रिकेट संस्था के लिए संविधान बनाना भी शामिल था.

बीसीसीआई के ढांचे, संगठन और कामकाज में सुधार की बात वाली सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने जिन अहम मुद्दों पर ध्यान दिया, उनमें से एक था पदाधिकारियों का कार्यकाल. सितंबर 2022 में, कोर्ट ने BCCI के संविधान में बदलावों को मंजूरी दी. इन बदलावों के तहत, कोई पदाधिकारी लगातार 12 साल तक पद पर रह सकता था. जिसमें छह साल राज्य क्रिकेट एसोसिएशन में और छह साल BCCI में बिताए जा सकते थे.इसके बाद उन्हें तीन साल के 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' (अनिवार्य ब्रेक) से गुजरना होता था।

कोर्ट ने पदाधिकारियों को राज्य एसोसिएशन और BCCI, दोनों ही जगहों पर लगातार दो कार्यकाल तक एक ही पद पर बने रहने की भी अनुमति दी. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट से मंजूर BCCI संविधान के तहत, उन लोगों के लिए तीन साल का 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' अनिवार्य था जिन्होंने राज्य क्रिकेट एसोसिएशन या BCCI में लगातार तीन-तीन साल के दो कार्यकाल पूरे कर लिए थे.

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