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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBCCI पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त सवाल, '...एक्ट के तहत क्यों नहीं होनी चाहिए'

BCCI पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त सवाल, '...एक्ट के तहत क्यों नहीं होनी चाहिए'

मंगलवार को BCCI मामले में कुछ क्रिकेट संस्थाओं की अर्जियों पर सुनवाई की. जिसमें उन्होंने बीसीसीआई से पूछा कि उन्हें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025' के तहत क्यों नहीं लाया जाना चाहिए.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 09 Sep 2026 01:48 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने BCCI और सभी राज्य क्रिकेट संघों से पूछा है कि उन्हें 'नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025' के तहत क्यों नहीं लाया जाना चाहिए. मंगलवार को BCCI मामले में कुछ क्रिकेट संस्थाओं की अर्जियों पर सुनवाई करते हुए, चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने यह बात कही.

बेंच ने BCCI और राज्य क्रिकेट संघों की ओर से पेश वकीलों से यह भी कहा कि वे इस बारे में निर्देश लें कि उनके पदाधिकारियों की सेवा की शर्तें '2025 एक्ट' (जो अब लागू हो चुका है) के तहत क्यों नहीं आती हैं.

क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट 2014 से BCCI से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है और इस मामले में समय-समय पर कई अर्जियां दाखिल की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी. जो सुधार के उपाय सुझाए जा सकें. इसमें  क्रिकेट संस्था के लिए संविधान बनाना भी शामिल था.

बीसीसीआई के ढांचे, संगठन और कामकाज में सुधार की बात वाली सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने जिन अहम मुद्दों पर ध्यान दिया, उनमें से एक था पदाधिकारियों का कार्यकाल. सितंबर 2022 में, कोर्ट ने BCCI के संविधान में बदलावों को मंजूरी दी. इन बदलावों के तहत, कोई पदाधिकारी लगातार 12 साल तक पद पर रह सकता था. जिसमें छह साल राज्य क्रिकेट एसोसिएशन में और छह साल BCCI में बिताए जा सकते थे.इसके बाद उन्हें तीन साल के 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' (अनिवार्य ब्रेक) से गुजरना होता था।

कोर्ट ने पदाधिकारियों को राज्य एसोसिएशन और BCCI, दोनों ही जगहों पर लगातार दो कार्यकाल तक एक ही पद पर बने रहने की भी अनुमति दी. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट से मंजूर BCCI संविधान के तहत, उन लोगों के लिए तीन साल का 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' अनिवार्य था जिन्होंने राज्य क्रिकेट एसोसिएशन या BCCI में लगातार तीन-तीन साल के दो कार्यकाल पूरे कर लिए थे.

ये भी पढ़ें: न्यूक्लियर-बायोलॉजिकल खतरों का खात्मा! सेना को मिलेंगे CBRN वाहन

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 09 Sep 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
BCCI SUPREME COURT
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