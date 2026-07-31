नहीं, उमर अब्दुल्ला ने पहले भी क्रूरता को आधार बनाकर याचिका दायर की थी, जिसे 2016 में फैमिली कोर्ट और 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बाद में वे सुप्रीम कोर्ट गए।
खत्म हुआ 32 साल पुराना रिश्ता, SC ने उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक को दी मंजूरी
Supreme Court: उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के जरिए अपने आपसी विवादों को सुलझा लिया और दोनों ने एक-दूसरे की आजादी को स्वीकार कर लिया है.
- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की विशेष शक्तियों का प्रयोग किया।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को दोनों के बीच आपसी सहमति से हुए समझौते के आधार पर उनकी तलाक की अर्जी पर मुहर लगा दी है.
उमर अब्दुल्ला के वकील ने कोर्ट में क्या दी दलील?
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने उमर अब्दुल्ला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए. उन्होंने जजों को बताया कि दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के जरिए अपने आपसी विवादों को सुलझा लिया है. वह पहले से ही अलग रह रहे हैं. दोनों ने एक-दूसरे की आजादी को स्वीकार कर लिया है.
सिब्बल ने यह भी बताया कि समझौते की शर्तों के तहत दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज सभी कानूनी मुकदमों और शिकायतों को वापस लेने का फैसला किया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोनों के साझा आवेदन पर शादी खत्म करने की मंजूरी दे दी.
क्या था पूरा विवाद?
उमर अब्दुल्ला और पायल का विवाह सितंबर, 1994 में हुआ था. आपसी विवाद के बाद दोनों साल 2011 से ही अलग रह रहे थे. उनके दो बेटे- जहीर और जमीर हैं. उमर अब्दुल्ला ने क्रूरता को आधार बनाकर तलाक की याचिका दायर की थी, जिसे 2016 में फैमिली कोर्ट यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह अपने आरोपों को साबित करने में नाकाम रहे. दिसंबर, 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा.
फिर, जुलाई 2024 में उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. कोर्ट ने उमर और पायल को मध्यस्थता के जरिए समाधान का रास्ता तलाशने की सलाह देते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन सेंटर भेज दिया था. कई दौर की मध्यस्थता के बाद दोनों के बीच तलाक की शर्तों को लेकर सहमति बन गई. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बीच वर्षों से चल रही कानूनी जंग का निपटारा कर दिया.
अनुच्छेद 142 में क्या है प्रावधान?
यहां यह बताना जरूरी है कि अनुच्छेद 142 में इस बात का प्रावधान है कि न्याय के हित में सुप्रीम कोर्ट कानूनी औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए किसी भी तरह का आदेश दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई मामलों में शादी जारी रखना असंभव होने के आधार पर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ से तलाक का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 1 मई, 2023 को 'शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन' मामले में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में इस तरह शादी खत्म करने को सही ठहराया था. हालांकि, संविधान पीठ ने यह भी साफ किया था कि लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल नहीं कर सकते है. उन्हें पहले निचली अदालत में ही जाना होगा.
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