#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाखत्म हुआ 32 साल पुराना रिश्ता, SC ने उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक को दी मंजूरी

खत्म हुआ 32 साल पुराना रिश्ता, SC ने उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक को दी मंजूरी

Supreme Court: उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के जरिए अपने आपसी विवादों को सुलझा लिया और दोनों ने एक-दूसरे की आजादी को स्वीकार कर लिया है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 31 Jul 2026 09:26 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की विशेष शक्तियों का प्रयोग किया।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को दोनों के बीच आपसी सहमति से हुए समझौते के आधार पर उनकी तलाक की अर्जी पर मुहर लगा दी है.

उमर अब्दुल्ला के वकील ने कोर्ट में क्या दी दलील?

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने उमर अब्दुल्ला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए. उन्होंने जजों को बताया कि दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के जरिए अपने आपसी विवादों को सुलझा लिया है. वह पहले से ही अलग रह रहे हैं. दोनों ने एक-दूसरे की आजादी को स्वीकार कर लिया है.

सिब्बल ने यह भी बताया कि समझौते की शर्तों के तहत दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज सभी कानूनी मुकदमों और शिकायतों को वापस लेने का फैसला किया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोनों के साझा आवेदन पर शादी खत्म करने की मंजूरी दे दी.

क्या था पूरा विवाद?

उमर अब्दुल्ला और पायल का विवाह सितंबर, 1994 में हुआ था. आपसी विवाद के बाद दोनों साल 2011 से ही अलग रह रहे थे. उनके दो बेटे- जहीर और जमीर हैं. उमर अब्दुल्ला ने क्रूरता को आधार बनाकर तलाक की याचिका दायर की थी, जिसे 2016 में फैमिली कोर्ट यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह अपने आरोपों को साबित करने में नाकाम रहे. दिसंबर, 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा. 

फिर, जुलाई 2024 में उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. कोर्ट ने उमर और पायल को मध्यस्थता के जरिए समाधान का रास्ता तलाशने की सलाह देते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन सेंटर भेज दिया था. कई दौर की मध्यस्थता के बाद दोनों के बीच तलाक की शर्तों को लेकर सहमति बन गई. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बीच वर्षों से चल रही कानूनी जंग का निपटारा कर दिया.

अनुच्छेद 142 में क्या है प्रावधान?

यहां यह बताना जरूरी है कि अनुच्छेद 142 में इस बात का प्रावधान है कि न्याय के हित में सुप्रीम कोर्ट कानूनी औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए किसी भी तरह का आदेश दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई मामलों में शादी जारी रखना असंभव होने के आधार पर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ से तलाक का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 1 मई, 2023 को 'शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन' मामले में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में इस तरह शादी खत्म करने को सही ठहराया था. हालांकि, संविधान पीठ ने यह भी साफ किया था कि लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल नहीं कर सकते है. उन्हें पहले निचली अदालत में ही जाना होगा. 

यह भी पढ़ेंः ‘मृत्यु तक जेल में रहने की सजा संवैधानिक रूप से गलत नहीं...’, SC का बड़ी टिप्पणी

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Payal Abdullah SUPREME COURT JAMMU KASHMIR OMAR ABDULLAH

Frequently Asked Questions

क्या उमर अब्दुल्ला का यह तलाक का पहला प्रयास था?

नहीं, उमर अब्दुल्ला ने पहले भी क्रूरता को आधार बनाकर याचिका दायर की थी, जिसे 2016 में फैमिली कोर्ट और 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बाद में वे सुप्रीम कोर्ट गए।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खत्म हुआ 32 साल पुराना रिश्ता, SC ने उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक को दी मंजूरी
खत्म हुआ 32 साल पुराना रिश्ता, SC ने उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक को दी मंजूरी
इंडिया
कुलगाम में आतंकी हमला, गैर-कश्मीरियों को मारी गोली, 1 की मौत
कुलगाम में आतंकी हमला, गैर-कश्मीरियों को मारी गोली, 1 की मौत
इंडिया
Xप्लेन: भारत के किस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! तो कहां गलत सोच रहे आप?
भारत के किस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! तो कहां गलत सोच रहे आप?
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
Advertisement

वीडियोज

Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
ओटीटी
What To Watch: ओटीटी से थिएटर तक देखने लायक है ये 4 फिल्में 1 सीरीज, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम!
ओटीटी से थिएटर तक देखने लायक है ये 4 फिल्में 1 सीरीज, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम!
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक
PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: भारत के किस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! तो कहां गलत सोच रहे आप?
भारत के किस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! तो कहां गलत सोच रहे आप?
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget