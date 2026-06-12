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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामां पर पिता के मर्डर का आरोप... तो क्या बेटे को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी? SC का बड़ा आदेश

मां पर पिता के मर्डर का आरोप... तो क्या बेटे को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी? SC का बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के नियम 23(1) को लागू करने को सही ठहराया गया था.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 12 Jun 2026 12:10 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 जून, 2026) को कहा कि अगर किसी मृत सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा है तो इस वजह से उसके बेटे की अनुकंपा नियुक्ति को खारिज नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने हरियाणा सरकार के नियमों का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का वह नियम, जिसके तहत ऐसी कार्यवाही के दौरान लाभ रोक दिए जाते हैं, वो सिर्फ आर्थिक मदद पर लागू होता है, नियुक्तियों पर नहीं.

यह आदेश उस याचिका पर सुनाया है, जिसमें याचिकाकर्ता की मां पर उसके पिता की हत्या का आरोप है और याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियक्ति को इस आधार पर टाल दिया गया. यह याचिका अतुल चौहान की है. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने उनकी अपील मंजूर कर ली. अतुल के पिता हरियाणा के सरकारी स्कूल में टीचर थे और उनकी मां पर पिता की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, 'प्रतिवादियों के लिए अपीलकर्ता के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे पर 2019 के नियमों के तहत तय पात्रता शर्तों और आवश्यकताओं के अनुसार, उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करने और निर्णय लेने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है.' 

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता के मामले में हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के नियम 23(1) को लागू करने को सही ठहराया गया था. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के अंदर अपीलकर्ता के दावे पर गुण-दोष के आधार पर विचार करें.

यह भी पढ़ें:- 'सिर्फ साक्ष्य की वस्तु' नहीं बच्चे, नहीं कर सकते मनोवैज्ञानिक परीक्षण, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

अतुल चौहान के पिता गजेंद्र सिंह चौहान एक जूनियर बेसिक टीचर (JBT) थे. उनकी सितंबर 2021 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी. बाद में, गजेंद्र की पत्नी पुष्पा देवी पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया. हालांकि, अक्टूबर 2024 में निचली अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया, लेकिन उन्हें बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील अभी भी लंबित है.

अधिकारियों ने नियम 23(1) का हवाला देते हुए अतुल की 'अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति' के अनुरोध पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था. इस नियम के तहत, अगर परिवार के किसी सदस्य पर मृतक कर्मचारी की हत्या या हत्या के लिए उकसाने का आरोप हो, तो अनुकंपा के आधार पर वित्तीय सहायता रोक दी जाती है. इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी भाषा सिर्फ अनुकंपा के आधार पर वित्तीय सहायता तक ही सीमित है और इसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने तक नहीं बढ़ाया जा सकता था.

बेंच ने कहा, 'नियम 23(1) की भाषा बिल्कुल साफ है और इसका सिर्फ एक ही मतलब निकाला जा सकता है. इस प्रावधान में 'अनुकंपा के आधार पर वित्तीय सहायता' शब्द का इस्तेमाल किया गया है और हर जगह सिर्फ इसी शब्द का प्रयोग हुआ है.' सुप्रीम कोर्ट ने नियम 23(1) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह प्रावधान रोकथाम और नियमन से जुड़ा है और इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो व्यक्ति कर्मचारी की मौत के लिए संभवत: जिम्मेदार हो, उसे तुरंत अनुकंपा के आधार पर मिलने वाला वित्तीय लाभ न मिले.

कोर्ट ने सुझाव दिया कि हरियाणा सरकार कानून में कमी को दूर करने के लिए नियमों में बदलाव करने पर विचार करे. बेंच ने यह स्पष्ट किया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन अपीलकर्ता के दावे पर कोई भी फैसला लेने से पहले अधिकारियों को नियमों के तहत उसकी पात्रता और अन्य जरूरतों पर विचार-विमर्श करना होगा.

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Input By : PTI
Published at : 12 Jun 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
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