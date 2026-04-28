सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की एक किशोरी को 28 हफ्ते से अधिक का गर्भ चिकित्सकीय देखरेख में खत्म करने की अनुमति देते हुए कहा कि माता की प्रजनन स्वायत्तता को अवश्य ही सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अनचाहे गर्भ को खत्म करने के लिए संवैधानिक कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, तो उन्हें रोकने का तरीका नहीं अपनाना चाहिए.

जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्ल भुइयां की बेंच ने कहा कि गर्भवती महिला की इच्छा, अजन्मे बच्चे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है. बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग के मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक संभावनाओं, सामाजिक स्थिति और समग्र विकास पर दीर्घकालिक परिणाम पड़ सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला की प्रजनन स्वायत्तता को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए और अगर किसी महिला को अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा. बेंच ने कहा, 'अपने शरीर से संबंधित, विशेष रूप से प्रजनन संबंधी मामलों में, निर्णय लेने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अभिन्न अंग है. इस अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाकर निष्प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, विशेषकर नाबालिगों और अनचाही गर्भावस्थाओं से जुड़े मामलों में, जैसा कि इस मामले में है.'

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सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को पारित आदेश में कहा, 'किसी भी अदालत को किसी महिला, विशेषकर नाबालिग लड़की को, उसकी स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक जारी रखने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए. इस प्रकार की बाध्यता न सिर्फ उसके निर्णय लेने की स्वायत्तता का हनन करेगी, बल्कि जन्म देने के लिए मजबूर किए जाने की स्थिति में उसे गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात भी पहुंचा सकती है.

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कोर्ट ने साफ किया कि इन परिस्थितियों में राहत से इनकार करने से नाबालिग को अपरिवर्तनीय परिणामों का सामना करना पड़ेगा और ऐसा दृष्टिकोण प्रजनन संबंधी विकल्प को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाले संवैधानिक और स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नाबालिग की उम्र 15 साल है और गर्भावस्था अवांछित है और गर्भावस्था को जारी रखना गर्भवती नाबालिग के हित में नहीं है, खासकर जब उसने दो बार आत्महत्या करने का प्रयास किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इन परिस्थितियों में, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता की बेटी (नाबालिग) को चिकित्सकीय देखरेख में गर्भ खत्म करने की अनुमति दी जाए.'