सुनेत्रा पवार ने अमित शाह को बांधी राखी, मुंबई एयरपोर्ट पर भावुक करने वाला पल

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का मुंबई पहुंचने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया. इस दौरान महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अमित शाह को राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं.

अमित शाह के मुंबई पहुंचने पर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे. उन्होंने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया. इसके बाद रक्षाबंधन के मौके पर सुनेत्रा पवार ने अमित शाह की कलाई पर राखी बांधी.

आज मुंबई येथे देशाचे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री मा. श्री. अमितभाई शाह यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर स्वागत केले.



रक्षाबंधनाच्या पवित्र पर्वानिमित्त यावेळी अमितभाईंना राखी बांधून रक्षाबंधनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या. राष्ट्रहित आणि महाराष्ट्राच्या… pic.twitter.com/7YgXYn9fKW — Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) August 29, 2026

सुनेत्रा पवार ने सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी

सुनेत्रा पवार ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. उन्होंने लिखा कि मुंबई में देश के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया. उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के मौके पर उन्होंने अमित शाह को राखी बांधी और त्योहार की शुभकामनाएं दीं. सुनेत्रा पवार ने मैसेज में लिखा कि देशहित और महाराष्ट्र के विकास के लिए अमित शाह का मार्गदर्शन और सहयोग हमेशा प्रेरणा देने वाला रहा है.