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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुनेत्रा पवार ने अमित शाह को बांधी राखी, मुंबई एयरपोर्ट पर भावुक करने वाला पल

सुनेत्रा पवार ने अमित शाह को बांधी राखी, मुंबई एयरपोर्ट पर भावुक करने वाला पल

मुंबई एयरपोर्ट पर अमित शाह का महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया. रक्षाबंधन पर सुनेत्रा पवार ने अमित शाह को राखी बांधी और शुभकामनाएं दीं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 29 Aug 2026 02:57 PM (IST)
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का मुंबई पहुंचने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया. इस दौरान महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अमित शाह को राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं.

अमित शाह के मुंबई पहुंचने पर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे. उन्होंने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया. इसके बाद रक्षाबंधन के मौके पर सुनेत्रा पवार ने अमित शाह की कलाई पर राखी बांधी.

सुनेत्रा पवार ने सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी

सुनेत्रा पवार ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. उन्होंने लिखा कि मुंबई में देश के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया. उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के मौके पर उन्होंने अमित शाह को राखी बांधी और त्योहार की शुभकामनाएं दीं. सुनेत्रा पवार ने मैसेज में लिखा कि देशहित और महाराष्ट्र के विकास के लिए अमित शाह का मार्गदर्शन और सहयोग हमेशा प्रेरणा देने वाला रहा है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 29 Aug 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस BJP Mumbai India Breaking News Abp News Sunetra Pawar AMIT SHAH
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