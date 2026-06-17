ठग सुकेश चंद्रशेखर का 200 करोड़ रुपये की वसूली केस एक बार फिर चर्चाओं में है. सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉलोज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. उन्हें राहत तो नहीं मिली, लेकिन उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और 27 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को ही होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले मकोका से जुड़े मामले में लीना पॉलोज को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने माना था कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसमें संगठित अपराध की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. हालांकि, उसी समय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें राहत मिल गई थी और उन्हें जमानत देने का आदेश जारी किया गया था.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लीना पॉलोज ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी थी कि इस अपराध में अधिकतम सजा सात साल तक हो सकती है और वह अब तक लगभग साढ़े चार साल जेल में बिता चुकी हैं. हालांकि, कोर्ट ने मकोका मामले को बेहद गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी.

यह मामला साल 2021 का है, जब आर्थिक अपराध शाखा ने लीना पॉलोज को गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप है कि वह एक बड़े ठगी नेटवर्क का हिस्सा थीं, जिसमें करीब 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरी की गई थी. बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया.

यह भी पढ़ें:- सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब

लीना पॉलोज पर आरोप है कि उन्होंने इस पूरे नेटवर्क में फर्जी लेनदेन और पैसों के गबन में अहम भूमिका निभाई. वहीं, जांच में यह भी सामने आया कि ठगी से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल लग्जरी सामान, ब्रांडेड आइटम, और प्रभावशाली लोगों को प्रभावित करने के लिए किया गया जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी शामिल है.

यह भी पढ़ें:- रजिस्ट्री में खो गई अहम केस की फाइल तो CJI ने दिया सख्त निर्देश- मैं देखूंगा ये कैसे हुआ, मुझे पूरी डिटेल चाहिए