हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. इस मामले को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है तो वहीं प्रदेश की राजनीति भी गरमाने लगी है. इसी बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी. कुमार को लेटर भेजकर शोक जताया है.

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को अपने लेटर में लिखा कि प्रिय अमनीत पी. कुमार, आपके पति व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के दुखदाई देहांत की खबर स्तब्ध करने वाली है और मन को व्यथित करने वाली भी.

सोनिया गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया

सोनिया गांधी ने लेटर में आगे लिखा कि अपार मुश्किल की इस घड़ी में मेरी ओर से आपको व पूरे परिवार को हार्दिक संवेदनाएं. उन्होंने आगे लिखा कि वाई पूरन कुमार का देहावसान हमें याद दिलाता रहेगा कि आज भी हुक्मरानों का पूर्वाग्रह से ग्रस्त पक्षपतापूर्ण रवैया बड़े से बड़े अधिकारी को भी सामाजिक न्याय की कसौटी से वंचित रखता है. न्याय की इस डगर पर मैं और करोड़ों देशवासी आपके साथ खड़े हैं. लेटर के आखिर में सोनिया गांधी ने लिखा कि मैं कामना करती हूं कि इस कठिन परिस्थिति में ईश्वर आपको धैर्य, साहस व संबल प्रदान करें.

प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जातीय प्रताड़ना से परेशान हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से पूरा देश स्तब्ध है. देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है, वह भयावह है. प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जी की हत्या, फिर मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब एक वरिष्ठ अधिकारी की आत्महत्या यह साबित करती है कि बीजेपी राज दलितों के लिए अभिशाप बन गया है. उन्होंने कहा कि जब ऊंचे ओहदे पर बैठे दलितों का यह हाल है तो सोचिए आम दलित समाज किन हालात में जी रहा होगा.

पंजाब के पू्र्व सीएम ने उठाए सवाल

आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या मामले को लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि ये बीजेपी और RSS की मनुवादी सोच का परिणाम है. उनके साथ इस कदर भेदभाव हुआ और इतना सताया गया कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी. हम परिवार को न्याय मिलने तक लड़ाई लड़ेंगे. क्यों डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के SP नरेंद्र बिजारणियां के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही है. एक ADGP स्तर के अधिकारी की आत्महत्या में परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है.

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने साधा निशाना

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब तक हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ पुलिस ने जो कार्यवाही की है उससे परिवार संतुष्ट नहीं है. परिवार को न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वजह है कि अब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारणियां के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है.

