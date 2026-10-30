'सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस से जूझ रहे', CM शुभेंदु ने अभिषेक बनर्जी पर कसा तंज

पुलिस को चेतावनी देने के बाद अब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निशाने पर आ गए हैं. अधिकारी कहा है कि टीएमसी सांसद सोडियम पोटेशियम इम्बैंलेस के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं.

अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बनर्जी के गिरफ्तार किए गए एक सहयोगी ने उनके खिलाफ राज खोल दिए हैं. संभवत: इसी खबर से घबराकर सांसद अपना आपा खो बैठे हैं.

अधिकारी ने कहा, 'उन्हें शायद सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस की समस्या है. उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाने दें. हम जरूरी एनओसी (No Objection Certificate) दे देंगे.'

अभिषेक बनर्जी ने पुलिस को लेकर क्या कहा है?

इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को पुलिस अफसरों को चेतावनी दी थी कि वे (पुलिस अफसर) सत्ता में बैठे लोगों को खुश करने के लिए काम न करें. मैं नामों की लिस्ट बना रहा हूं. सरकार बदलने पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा.

बनर्जी के बयान में सीएम शुभेंदु अधिकारी की ओर भी इशारा दिखा. उन्होंने कहा कि आज काजल शेख के घर पर हंगामा किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन किया. इसके अलावा अभिषेक ने कहा कि जो पुलिस अधिकारी यह सोच रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, तो मैं देखूंगा कि दो साल बाद इसके क्या नतीजे निकलते हैं.

पुलिस अफसर जानबूझकर टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं. टीएमसी के सत्ता में आने के बाद हिसाब-किताब किया जाएगा.अभिषेक ने अपने बयान में पश्चिमी मेदिनीपुर के IPS अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव से पहले मुझे जीत की बधाई दी थी. अब सत्ता परिवर्तन केबाद वह पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं.

चोरबागान भगदड़ का मुद्दा भी उठाया

इसके अलावा चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ का मामला भी बनर्जी ने उठाया. उन्होंने कहा कि दुर्गा पंडाल के कार्यक्रम में आर्थिक हेरफेर हुआ. इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधायक विजय ओझा, भाजपा जिला अध्यक्ष से कब पूछताछ होगी.