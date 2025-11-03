'युवा नेताओं की लाचारी में फंसे हैं दो बुज़ुर्ग लीडर', बीजेपी का खरगे और लालू यादव पर तंज

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज है. बीजेपी नेता और राज्यसभा सासंद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने छठी मैया के महापर्व को ड्रामा कहा था अब बिहार की जनता इनको छठी का दूध याद दिला देगी. उन्होंने तेजस्वी यादव के नौकरी देने वाले वादे पर कहा कि पैसे लेकर नौकरी देंगे या फिर लोगों का जमीन लिखवा लेंगे.

'नौकरी के बदले लिखवा लेंगे जमीन'

बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, "मल्लिकार्जुन खरगे ऐसे अध्यक्ष हैं कि जब उनसे मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि हाई कमान फैसला लेगा." उन्होंने कहा, "तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव को ही पोस्टर से गायब कर दिया है. तेजस्वी यादव नौकरी देंगे इसका मतलब है कि वे 10 और 20 लाख लेकर नौकरी देंगे नहीं तो जमीन लिखवा लेंगे."

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पटना में हुए पीएम मोदी की रैली पर कहा, "मैंने उनके साथ नीतीश कुमार को नहीं देखा. यहां तक वे रैली में भी कहीं नहीं दिखे. बीजेपी ने उन्हें इस हद तक गायब कर दिया है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम की घोषणा भी नहीं की. मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन पीएम मोदी एक चाल चल रहे हैं." इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वे अपने अनुभव के आधार पर ऐसा बोल रहे होंगे.

'युवा नेताओं की लाचारी में फंसे हैं दो बुज़ुर्ग लीडर'

बीजेपी सांसद ने कहा, "आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार को छोटा राज्य कहा था. वो और लालू यादव दोनों ही बुजुर्ग नेता हैं जो अपने तथाकथित युवा उत्तराधिकारियों की लापरवाही और लाचारी में फंसे हुए हैं. हमें उनके साथ सहानुभूति है." उन्होंने कहा, "पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी भारत और बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए खड़ी है. एक बार फिर 2025 में नीतीश कुमार आएंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे."

