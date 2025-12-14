बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी मौत की कामना कर रहे हैं. उन्होंने इसे नक्सलवादी विचारधारा से प्रेरित बताया है.

चांद पर थूकेंगे तो थूक आप पर गिरेगा

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी की तारीफ करना चाहें तो करें, लेकिन पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग अनुचित है. उन्होंने एक मुहावरे का जिक्र करते हुए कहा, 'अगर आप चांद पर थूकेंगे तो थूक आपके चेहरे पर ही गिरेगा.'

सुधांशु त्रिवेदी का कहना था कि पीएम की जितनी भी अभद्र शब्दों से आलोचना की जाएगी, जनता का प्यार उन्हें उतना ही मिलता रहेगा, जिसका नतीजा चुनावों में दिखता है.

त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पीएम को गाली देने में भी अपने वोट बैंक का ध्यान रखती है. वे कुंठा में 'कब्र' और 'ताबूत' जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनका हिंदू धर्म में कोई जिक्र नहीं है. यह उनकी छटपटाहट दिखाता है.

अराजकता का मंच बनी कांग्रेस

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस अब एक राजनीतिक पार्टी से ज्यादा अराजकता का मंच बन गई है. स्वतंत्रता संग्राम और सेनानियों की पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस अब भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप बनती जा रही है.

एक अन्य बयान में त्रिवेदी ने कहा कि 'वोट जिहाद' और 'भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह' जैसे नारों का समर्थन करने वाली कांग्रेस एक बार फिर पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रही है. कांग्रेस की रैली में आदतन पीएम के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग हुआ और उनकी मौत की कामना करने वाले नारे लगे, जिनके वीडियो सामने आए हैं.

पीएम मोदी की 'कब्र खोदने' की बात करती कांग्रेस

त्रिवेदी ने जोर दिया कि इमरजेंसी के समय भी किसी रैली में मौत की कामना नहीं की गई थी. मुख्य चुनाव आयुक्त के भी अभद्र चित्र सामने आए. संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए अभद्र टिप्पणी और डराने की कोशिश की जा रही है. त्रिवेदी ने तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम को गाली देने में भी कांग्रेस यह नहीं छोड़ती और 'कब्र खोदने' की बात करती है.

केरल के परिणामों पर बोले त्रिवेदी

केरल के नगर निगम चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कल के परिणामों में वहां किसने वोट चोरी की? राहुल गांधी के जाने के बाद पहली बार ऐसा हुआ जहां कांग्रेस लगातार दो बार हारी है. आखिर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हश्र वही होगा जो मुगल साम्राज्य का हुआ था. 'कब्र खोदने की तमन्ना' दिखा रही कांग्रेस का यही अंजाम होगा.