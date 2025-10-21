देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में आज मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को प्रदूषण स्तर 350 से ज्यादा की बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है, जहां दोपहर 1 बजे दिल्ली का AQI 357 की बेहद खराब श्रेणी में था तो नोएडा 322 और गुरुग्राम का स्तर 362 था. हालांकि, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पिछले 3 दिनों से प्रदूषण स्तर बेहद खराब श्रेणी में ही बना हुआ है, जब एक भी पटाखा नहीं दागा गथा था, तब भी शाम 4 बजे प्रदूषण स्तर 345 की बेहद खराब श्रेणी में हीं दर्ज हुआ था.

इसी तरह दीपावली के एक दिन पहले भी दिल्ली का औसतन प्रदूषण स्तर 296 था. साथ ही पटाखे दागने के बाद कल सोमवार (21 अक्टूबर, 2025) की आधी रात 2 बजे दिल्ली का औसतन प्रदूषण स्तर महज 2 अंक बढ़ कर 347 पर दर्ज हुआ था.

पाकिस्तान की हरकत से भारत के कई राज्य प्रभावित, NASA ने दिए सबूत

ऐसे में विशेषज्ञों की मानें तो दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में पिछले तीन दिनों से बढ़े हुए प्रदूषण स्तर का सबसे बड़ा कारण सरहद के पास पाकिस्तान का लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट है. जहां पिछले एक हफ्ते से बेधड़क पराली जलाई जा रही है.

अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA से आई सैटेलाइट तस्वीरों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि जहां भारत के पंजाब और हरियाणा में पराली जलने की घटनाएं बेहद सीमित हैं, तो पाकिस्तान के लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट में हर रोज हजारों की संख्या में पराली जल रही है, जिसकी वजह से पूरा इलाका NASA के थर्मल मैप में लाल हुआ पड़ा है.





भारत के मुकाबले पाकिस्तान में 800 प्रतिशत ज्यादा जली पराली

पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. मनु सिंह के मुताबिक, उत्तर भारत समेत पूरी दिल्ली में पिछले 3 दिन से प्रदूषण स्तर काफी खराब है और इसमें गाड़ियां और पटाखों का योगदान बेहद कम है. क्योंकि इस समय हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सरहदी शहरों से पराली जलने की वजह से आने वाला धुआं दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के आसमान में जहर घोल रहा है.

भारत सरकार के आकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कुल मिलाकर महज 166 मामले पराली जलने के सामने आए हैं और सैटेलाइट तस्वीरों में भी पंजाब और हरियाणा में पराली की घटनाओं में कमी साफ देखी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के हिस्सों में पराली की रिकॉर्ड तोड़ तस्वीरें ना सिर्फ देखी जा रही हैं बल्कि पर्यावरणविद् डॉ. मनु सिंह के मुताबिक पिछले 72 घंटे में पाकिस्तान में भारत से 800 प्रतिशत ज्यादा पराली जली है.

