केरल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं किया, बल्कि एक ऐसा संदेश भी दिया है, जिस पर देशभर में बहस छिड़ सकती है. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इन नतीजों को ‘सांप्रदायिक ताकतों के लिए सबक’ बताया है.

क्या बोले थरूर?

थरूर ने एक अहम पैटर्न की ओर ध्यान दिलाया. मुस्लिम बहुल सीट थवनूर से ईसाई उम्मीदवार वी.एस. जॉय जीते, हिंदू बहुल कलामासेरी से मुस्लिम उम्मीदवार वी.ई. अब्दुल गफूर ने जीत दर्ज की और ईसाई बहुल कोच्चि से मुस्लिम उम्मीदवार मुहम्मद शियास चुनाव जीते. यह ट्रेंड उस राजनीति के ठीक उलट है, जहां पहचान आधारित ध्रुवीकरण हावी होता जा रहा है.

'पहले इंसान देखते, बाद में धर्म-जाति'

थरूर ने कहा कि 'केरल आज भी सांप्रदायिक सद्भाव का मॉडल है. यहां लोग पहले इंसान को देखते हैं, धर्म या जाति को बाद में.' उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब देश के कई हिस्सों में चुनावी राजनीति पहचान के आधार पर तेज होती दिख रही है. तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने जोर देकर कहा कि केरल सांप्रदायिक सद्भाव का आदर्श बना हुआ है और यह एक ऐसा राज्य है, जहां लोग पहले इंसान को और फिर जाति या धर्म को देखते हैं.

यूडीएफ ने जीतीं 102 सीटें

राजनीतिक तौर पर भी ये नतीजे अहम हैं. संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन (यूडीएफ) ने 140 में से 102 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा किया, जबकि कांग्रेस 63 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. इस जीत के साथ ही वामपंथी मोर्चे का एक दशक लंबा शासन खत्म हो गया. केरल ने एक बार फिर यह दिखाया है कि चुनाव सिर्फ समीकरणों का खेल नहीं, सामाजिक भरोसा और सह-अस्तित्व भी निर्णायक फैक्टर हो सकता है.

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कांग्रेस विधायकों की बैठक

कांग्रेस अपने नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक तिरुवनंतपुरम में गुरुवार को करने जा रही है. इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर होगा. विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद यह बैठक औपचारिक रूप से नई सरकार गठन की प्रक्रिया की शुरुआत मानी जा रही है. कांग्रेस को इस बार रिकॉर्ड 63 सीटें मिली हैं, जिससे पार्टी मजबूत स्थिति में है. हालांकि, मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार होने के कारण स्थिति थोड़ी जटिल बनी हुई है.

इस पद की दौड़ में मुख्य रूप से तीन बड़े नाम सामने हैं, जिसमें वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल के नाम शामिल हैं. तीनों नेताओं के पास पार्टी के भीतर अच्छा समर्थन है, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है. बीते कुछ दिनों में इस रेस ने और जोर पकड़ लिया है. अलग-अलग खेमे अपने-अपने नेताओं के समर्थन में माहौल बनाने में जुटे हैं. ऐसे में यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां विधायकों की राय सामने आएगी.

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