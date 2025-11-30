एक्सप्लोरर
वॉशिंगटन के बाद कैलिफोर्निया में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 7 घायल
कैलिफोर्निया में शनिवार (29 नवंबर) की रात लुसिले एवेन्यू पर गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 7 लोग घायल हुए. घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया.
सैन जुआक्विन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने बताया कि यह मामला अभी जांच के तहत है और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से सावधान रहने को कहा है. अधिकारी घटनास्थल से सबूत जुटा रहे हैं और गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं. गोलीबारी के कारण और पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
