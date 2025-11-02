आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को हुई भगदड़ में नौ लोगों की मौत हो गई. मृतकों में आठ महिलाएं और एक बच्चा शामिल है, जबकि कई लोग घायल हुए. हादसे के बाद मंदिर के संस्थापक और पुजारी मुकुंद पांडा ने कहा कि इस घटना के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए.

पुजारी बोले- अचानक बढ़ी भीड़, पुलिस को सूचना नहीं दी थी

मुकुंद पांडा ने बताया कि उन्हें इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी और इसलिए उन्होंने पुलिस को पहले से कोई जानकारी नहीं दी. उन्होंने कहा कि वह आम दिनों की तरह लोगों को लाइन में लगवाकर दर्शन करवाते हैं, लेकिन इस बार एकादशी और कार्तिक महीने का त्योहार एक साथ पड़ने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ गए. उन्होंने कहा कि भीड़ अचानक आगे बढ़ी और भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसे वह अकेले संभाल नहीं पाए. उन्होंने यह भी बताया कि वह दोपहर तक बिना खाना खाए मौजूद रहे और स्थिति को काबू में रखने की कोशिश करते रहे.

पुलिस का दावा- मंदिर बिना मंजूरी के चल रहा था

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मंदिर एक निजी संस्था है और इसे बिना जरूरी सरकारी मंजूरियों के चलाया जा रहा था. अधिकारियों के अनुसार, कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी और आयोजक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर पाए. इसी वजह से पुलिस ने इस घटना के संबंध में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

जगन मोहन रेड्डी ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार

पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस हादसे को चंद्रबाबू नायडू सरकार की बड़ी नाकामी बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि सरकार अपने प्रशासन की तारीफ तो करती है, लेकिन वास्तविकता में प्रशासनिक ढांचा कमजोर साबित हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस और खुफिया विभाग राजनीतिक बदले की भावना से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसके चलते आम लोगों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा.



रेड्डी ने मृतकों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग भी की और कहा कि सरकार अनावश्यक मामलों में ऊर्जा खर्च कर रही है, जबकि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा जैसी बुनियादी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रही है.