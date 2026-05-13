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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSrinagar Leh Highway: लद्दाख जाने वालों के लिए खुशखबरी! हाईवे फिर से होगा चालू, जानें कब?

Srinagar Leh Highway: लद्दाख जाने वालों के लिए खुशखबरी! हाईवे फिर से होगा चालू, जानें कब?

Srinagar Leh Highway: श्रीनगर-लेह हाईवे पर दोनों तरफ से 14 मई से ट्रैफिक शुरू हो जाएगा. इसके बाद से यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत मिलने लगेगी.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 13 May 2026 07:20 AM (IST)
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कारगिल प्रशासन ने यात्रियों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि 14 मई 2026 से श्रीनगर-लेह हाईवे पर दोनों तरफ से ट्रैफिक फिर शुरू कर दिया जाएगा. अब इस हाईवे पर आने-जाने वाले वाहनों को एक साथ दोनों दिशाओं में चलने की अनुमति मिलेगी. इस फैसले की जानकारी मंगलवार (12 मई 2026) को दी गई. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) कारगिल के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी पार्षद (CEC) डॉ. मोहम्मद जाफर अखून ने इस संबंध में UT लद्दाख के डिविजनल कमिश्नर के साथ बैठक की थी. बैठक में श्रीनगर-कारगिल हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.

इसके बाद UT लद्दाख के डिविजनल कमिश्नर ने कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के साथ भी बातचीत कर आपसी समन्वय बनाया. सभी स्तर पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि 14 मई से मिनामार्ग और सोनमर्ग के बीच दोनों तरफ से ट्रैफिक चालू कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: पॉक्सो मामले में बंदी साई भागीरथ ने हाई कोर्ट का किया रुख, CM रेवंत रेड्डी के आदेश के कुछ ही घंटों बाद जमानत के लिए दिया आवेदन

 नई व्यवस्था लागू होने के बाद मिलेगी राहत

डॉ. जाफर अखून ने जमीनी स्तर पर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए द्रास के डिप्टी कमिश्नर से भी बातचीत की है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.अब तक इस हाईवे पर ट्रैफिक एक तरफा व्यवस्था के तहत चल रहा था. यानी एक समय में सिर्फ एक दिशा से वाहनों को गुजरने की अनुमति दी जाती थी और बाद में दूसरी दिशा के वाहनों को छोड़ा जाता था. इससे यात्रियों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को काफी परेशानी होती थी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद श्रीनगर-लेह हाईवे पर सफर आसान होने की उम्मीद है. खासकर व्यापार और सामान ढुलाई से जुड़े लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी.

ये भी पढ़ें: नई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन, विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे बैठक की अध्यक्षता

Published at : 13 May 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
Kargil SRINAGAR LADAKH
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