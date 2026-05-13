लद्दाख जाने वालों के लिए खुशखबरी! हाईवे फिर से होगा चालू, जानें कब?

कारगिल प्रशासन ने यात्रियों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि 14 मई 2026 से श्रीनगर-लेह हाईवे पर दोनों तरफ से ट्रैफिक फिर शुरू कर दिया जाएगा. अब इस हाईवे पर आने-जाने वाले वाहनों को एक साथ दोनों दिशाओं में चलने की अनुमति मिलेगी. इस फैसले की जानकारी मंगलवार (12 मई 2026) को दी गई. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) कारगिल के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी पार्षद (CEC) डॉ. मोहम्मद जाफर अखून ने इस संबंध में UT लद्दाख के डिविजनल कमिश्नर के साथ बैठक की थी. बैठक में श्रीनगर-कारगिल हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.

इसके बाद UT लद्दाख के डिविजनल कमिश्नर ने कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के साथ भी बातचीत कर आपसी समन्वय बनाया. सभी स्तर पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि 14 मई से मिनामार्ग और सोनमर्ग के बीच दोनों तरफ से ट्रैफिक चालू कर दिया जाएगा.

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नई व्यवस्था लागू होने के बाद मिलेगी राहत

डॉ. जाफर अखून ने जमीनी स्तर पर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए द्रास के डिप्टी कमिश्नर से भी बातचीत की है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.अब तक इस हाईवे पर ट्रैफिक एक तरफा व्यवस्था के तहत चल रहा था. यानी एक समय में सिर्फ एक दिशा से वाहनों को गुजरने की अनुमति दी जाती थी और बाद में दूसरी दिशा के वाहनों को छोड़ा जाता था. इससे यात्रियों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को काफी परेशानी होती थी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद श्रीनगर-लेह हाईवे पर सफर आसान होने की उम्मीद है. खासकर व्यापार और सामान ढुलाई से जुड़े लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी.

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